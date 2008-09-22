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Politika

Gül, Çankaya'da kalıcı mı?

Sabah yazarı Erdal Şafak'ın yazısına göre, hükümet, Gül'e ikinci kez Cumhurbaşkanlığı yolunu açabilir

22 Eylül 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ABD gezisine katılan Sabah yazarı Erdal Şafak, bugünkü köşesinde Gül'le uçakta yaptığı bir sohbeti yazdı. Şafak'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sorusuna Gül'ün verdiği yanıt, 'Hükümet Abdullah Gül'e ikinci kez Cumhurbaşkanlığı yolunu nu açıyor' sorusunu gündeme getirdi. 
 
Sabah yazarı Erdal Şafak'ın, 'Cumhurbaşkanlığı döneminiz 5 yıl mı, 7 yıl mı olacak? 5 yıl olursa ikinci dönemi düşünüyor musunuz?' sorusuna Gül, şu yanıtı verdi: 
" Cumhurbaşkanı seçimi için Anayasa değişikliğine uygun bir kanun çıkacak. Bir dönem mi, yoksa iki dönem mi; o zaman belli olacak. Aslında bana bir şeyler söylediler..."
 
Şafak, bu yanıtı, 'Yeni yasama yılının sürprizlerinden biri olacak' diye yorumladı.
 

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