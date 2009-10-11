Gül: Buzdağı ertesi gün erimez

Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan’la imzalanan protokoldeki gecikmenin normal olduğunu belirterek, “Buzdağı ertesi gün erimez. Niyet ve irade sağlam olunca neticiye ulaşılır. Netice Kafkaslar’daki sorunların çözülmesidir” dedi.



Memleketi Kayseri’ye giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin soruları üzerine, Ermenistan ile imzalanan protokolleri ve imza töreninin gecikmesini değerlendirdi.



Türkiye'nin komşularıyla güven ve istikrara dayalı iş birliği anlayışı geliştirme arzusunda olduğunu belirten Gül, Kafkasya'da da geniş çaplı bir güven ve istikrar ortamı oluşturmak için çaba harcandığını söyledi.



Türkiye ile Ermenistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Gürcistan'daki sorunların bitmesinin geniş ölçekte bakıldığında büyük bir iş birliği alanı ortaya çıkaracağını vurgulayan Gül, şöyle devam etti: ''Tabii ki zor konular bir anda kolaylaşmaz. Bir buzdağı ertesi gün erimez. Zaman zaman zorluklar olacaktır ama niyetler ve iradeler gayet açık, sağlam olunca neticeye de ulaşılır. Netice dediğim, bütün Kafkaslarda iş birliği ortamının ortaya çıkması, bütün güvenlik sorunlarının çözülmesidir. Bununla ilgili çalışmalar adım adım sürüyor. Bazen yavaşlar bazen hızlanır. Ama önemli olan işlerin bu yönde istikamete girmesidir. Dünkü protokol de bunun adımlarından birisidir. Gecikme, bu tür büyük olaylarda her zaman olur. Onlara çok takılmamak lazım. Büyük ölçekten bakmak lazım ve herkesin bu işleri kolaylaştırıcı yönde çalışmalar yapması lazım. Ümit ederim ki bütün bunlar nihai neticesine ulaşır.''



Cumhurbaşkanı Gül, protokollerin imzalanması sırasında Minsk Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının hazır bulunmasının önemine işaret ederek, Kafkaslar'daki sorunların çözülmesi için sadece Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'a değil, bu ülkelere de görev düştüğünü vurguladı.