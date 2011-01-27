-GÜL, BUZ HOKEYİ MAÇINI İZLEDİ ERZURUM (A.A) - 27.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında Slovenya-Kanada takımları arasında yapılan buz hokeyi maçını izledi. Gül'ü, Cemal Gürsel Spor Kompleksi Buz Hokeyi Salonuna gelişinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül'e burada buz hokeyi Türk milli takımının, üzerinde ismi yazılı Erzurum'un plakası olan 25 numaralı forması hediye edildi. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra organizasyon için yapılan panodaki hatıra pulunu imzaladı. Gül ile birlikte TBMM Başkanı Şahin, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen de maçı izledi. Maç sırasında Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Akın Kılavuz tarafından Gül ve konuklara 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için özel olarak yapılmış buz hokeyinde kullanılan pak hediye edildi. Gül, Kanada'nın 3-0 üstünlüğü ile biten ilk periyotun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin maçın kıran kırana geçtiğini belirterek ''İlk kez mi canlı olarak izliyorsunuz?'' sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Gül, maçın çok süratli geçtiğini, daha önce de buz hokeyi müsabakası izlediğini belirtti. Gül, ''Önemli olan şey, bu tür sporların Türkiye'de gelişmesi. Türkiye de bir kış ülkesi, dolayısıyla birçok üniversitemizde, birçok şehrimizde işte bu tip salonların sayısı çoğalıyor. Ayrıca, birkaç sporu yapıyoruz toplum olarak. Ümit ediyorum ki bu olimpiyatlar, Türkiye'de yeni spor dallarının daha çok yaygınlaşmasına da büyük hizmet edecek. Bu bakımdan ayrıca bu tesisleri görmek de gerçekten gurur verici'' diye konuştu. Başka bir gazetecinin ''Sizin de kış sporlarına ilginiz var diye biliyoruz. Erciyes tecrübeniz?'' demesi üzerine Cumhurbaşkanı Gül, ''Çok iyi bir şekilde değil ama Erciyes'te herkes biraz kayak yapar. Sadece Erciyes değil, Erzurum, Sarıkamış dediğiniz gibi birçok yer Türkiye'nin kış bölgesi. Bütün bunları değerlendirmek lazım. Yeni yeni projeler çoğalıyor, çok büyüyor. Hızla büyük bir proje yapılıyor. Burası çok hızlı bir şekilde yapıldı, süratli bir şekilde. Bu tip sporların çok elit taraftarları oluyor. Tahmin ederim bundan sonra buraya bunlarla ilgili dünyanın büyük takımları gelir buralarda maçlar yaparlar ve onların taraftarları da gelir. Dolayısıyla Erzurum için Türkiye için direk, endirekt avantajları çok'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, başka bir gazetecinin ''Maçı heyecanla izlediniz...'' sözlerine, ''Kavga çok olur bunda. Çok heyecanlı, çok süratli'' karşılığını verdi.