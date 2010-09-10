-GÜL: BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ GÖREVİNİ YAPMALI İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, herkesin bu referandumda oy kullanma hakkını kullanmasının çok önemli olduğunu belirterek, ''Bütün vatandaşlarımızın doğuda, batıda, her tarafta bu görevini yapması lazım'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazına gitmek üzere Tarabya Köşkü'nden çıkarken köşkün girişinde bekleyen çocukları görünce yol üstünde durdu. Gül, tek tek öperek bayramlaştığı çocuklar için ''Bunlar hep bizim komşularımız. Dün de geldi bir kısmı'' dedi. Bir basın mensubunun ''Vatandaşların ilgisi size genelde yoğun ama bayramlarda çocukların ilgisi biraz daha yoğun galiba'' demesi üzerine Gül, ''Öyle. Bayram deyince çocuklar akla geliyor. Çocukların sevinci, onların mutluluğu... Görüyorsunuz hepsi birbirinden güzel'' şeklinde konuştu. Çocuklarla toplu fotoğraf çektiren Gül, ''Bayramın tadı bunlarla birlikte oluyor'' dedi. Basın mensupları ile tek tek ellerini sıkarak bayramlaşan Gül'ün ''Bugün hava biraz rüzgarlı'' demesi üzerine bir gazeteci de ''Deniz de dalgalı'' diye cevap verdi. Cumhurbaşkanı Gül, bunun üzerine ''Durulacak. Dalgalar bazen artar, bazen durulur'' diye konuştu. Bir basın mensubunun referandumu hatırlatarak, Türkiye'deki atmosferi nasıl gördüğünü sorduğu Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu: ''Referandum var. Tabii ki herkes görevini yapacak. Herkesi görevini yapmaya çağıracağım. Herkesin bu hakkını kullanması çok önemli. Bütün vatandaşlarımızın doğuda, batıda, her tarafta bu görevini yapması lazım. İnşallah hayırlı olur memleketimiz için.'' -A MİLLİ BASKETBOL TAKIMININ BAŞARISI- 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımının maçında heyecanlanıp heyecanlanmadığı sorulan Gül, ''Herkes gibi. Türkiye'nin moral kaynağı oluyor bu başarılar. Bunu unutmayın tabii... Dünya şampiyonasının Türkiye'ye alınması 2005 yılında oldu. Bunlar büyük organizasyonlar. Yarın Sırbistan ile oynayacak. O da çok önemli bir takım'' dedi. Yarınki maça gidip gitmeyeceği sorulan Gül, maça Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın da gelmek istediğini ve bunun üzerine kendisinin davet ettiğini ve birlikte gideceklerini bildirdi. A Milli Basketbol Takımının finale kalmasını arzu ettiğini, ancak geldikleri noktanın da önemli olduğunu belirten Gül, bir basın mensubunun ''Rakip Amerika olursa Obama da gelir mi dersiniz?'' diye sorması üzerine, ''Bilemiyorum. Gelirse seviniriz tabii... Uzakta onlar birazcık... İşleri de bayağı çoktur onların... Sadece Amerika ile uğraşmıyorlar'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'ün korumaları, çocuklara 10'ar TL bayram harçlığı dağıttı. Gül, cuma namazını Tarabya Merkez Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Gül, camiye girişi ve çıkışı sırasında cemaatle de tokalaşarak bayramlaştı.