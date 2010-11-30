-GÜL:'' BUNLARA ALIŞKINIZ'' ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Wikileaks belgelerinin Türkiye kısmıyla ilgili, ''Bunların bazıları doğru değerlendirme olabilir. Bazıları yanlış değerlendirme olabilir, görmek lazım. Dolayısıyla bunları bu şekilde anlamak gerekir. Türkiye ile ilgili şeyler var. Doğrusu biz bunlara hep alışkınız, bunların hiçbiri bizim Türkiye'yi daha güçlü bir ülke yapmak, daha geliştirmek...Türkiye'deki siyasi istikrara verdiğimiz önem, kadim dostluklarımız, bunlar hiçbirisini bozamaz. Sayın Başbakanla, benimle ilgili söylediğiniz bazı şeyler var. Bunları hep kendi açılarından değerlendirmişler, yazmışlar. Bunların hiçbiri bizleri, Türkiye için omuz omuza çalışmamızı hiç engellemez. Sadece Sayın Başbakanla değil, diğer tüm yetkililerle de...'' dedi.