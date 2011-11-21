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Politika

Gül: Bunlar tehlikeli şeyler LONDRA (A.A)

21 Kasım 2011 23:14

-Gül: Bunlar tehlikeli şeyler LONDRA (A.A) - 21.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk hacı kafilesine Suriye'de yapılan saldırıyla ilgili olarak, ''Bunlar tehlikeli şeyler, ümit ederim bir daha bu tip şeyler olmaz'' dedi. Gül, resmi ziyaret için bulunduğu İngiltere'de konakladığı Mandarin Otel'de gazetecilerin sorusu üzerine Suriye'deki saldırı olayını duyduktan sonra konuyu ilgililere sorduğunu söyledi. Kendisine verilen bilgilere göre, Türk hacıları taşıyan otobüsün yanlış yere girdiğini ifade eden Gül, ''Sıkıntılı bir yere girmiş, biraz da bundan olmuş. Bunlar tehlikeli şeyler, ümit ederim bir daha bu tip şeyler olmaz'' diye konuştu. Suriye'deki Türk Büyükelçiliğine de saldırıldığını anımsatan Gül, Şam yönetiminin saldırıyı gerçekleştirenlerin cezalandıracağını açıkladığını  belirtti. Hacı kafilesine saldırı ile ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini bunun için doğru bilgileri tam olarak alması gerektiğini dile getiren Gül, ''Bana 'çok büyütülecek olay değil' dediler'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, başka bir soru üzerine kafiledeki 5 Türk hacının rehin alındığına ilişkin kendisine bilgi verilmediğini, konuyla ilgili yarım saat önce bilgi aldığını söyledi. Gül, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın son dönemdeki tutumunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu yanıtlarken, Suriye'nin komşusu olan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak İngiltere'de basınla yaptığı mülakatlarda bu soruyla çok karşılaştığını belirtti. Esad'ın son günlerde basına verdiği demeçlerde görüşlerini açıkladığını anlatan Gül, şöyle konuştu: ''Bizim tutumumuz gayet açık, bizim Suriye ile ilgili herhangi bir gizli ajandamız söz konusu değil. Bütün arzumuz Suriye'nin güçlü, Suriye halkının da mutlu olmasıdır. Eğer Suriye halkı mutlu değilse Suriye halkının sesine de kulak vermek gerekir. Artık korku duvarları bütün dünyada gitti. Otoriter rejimler, diktatörlükler, tek parti yönetimleri bir zamanlar bölgemizin gerçekleriydi. Ama artık bu dönem bitti. Dolayısıyla Suriye halkının temel hak ve özgürlükleri kendi ülkelerinde istemesi en tabii hakkıdır. Bizim bütün arzumuz halkın bu sesine karşılık verilmesi ''

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