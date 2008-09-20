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Politika

Gül 'Boykot çağrısını' konuşmak istemedi

Gül, Erdoğan'ın medyaya yönelik boykot çağrısıyla ilgili olarak 'Bu siyasi konulara Cumhurbaşkanı olarak benim girmem doğru olmaz' dedi

20 Eylül 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 63. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bugün ABD'nin New York kentine gitti. 
 
Gitmeden önce basının karşısına çıkan Gül, Almanya’da sonuçlanan Deniz Feneri davasındaki suçlamalarla ilgili Türkiye’de gerekli incelemelerin yapılacağını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye'de savcılar var. Bağımsız mahkemeler var. Bildiğim kadarıyla savcılar bu konuda bazı işlemler yapıyorlar. Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Bu tip polemiklerin yardımlaşmaları engellememesi lazım. Herkesin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için titiz davranması gerekir. Halkımızın yardımlaşma geleneğinin eksilmemesini arzu ederim. Söz edilen konu ile ilgili inceleme başlattıklarını İçişleri Bakanlığı'nın denetim başlattığını duydum, takip ediyorum. Bütün iddiaların netleşmesi gerekir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye’de savcılar vardır mahkemeler vardır bunlarla ilgili bütün şüpheler giderilecektir. Gerekli yasal araştırmalar soruşturmalar yapılacaktır. Kimse birden bire suçlu ilan edilemez. Ancak bir şüphe varsa gerekli kurumlar gerekli incelemeleri yapacaktır. Kamuoyuna net bir şekilde açıklanacaktır.”

Basın boykotu, az gelişmiş ülkelerde umut yolu

Çağrı faşizan bir tavır

Bir sonraki aşama yayım yasağı

Başbakan Erdoğan’ın bazı gazetelerin boykot edilmesi çağrısının sorulması üzerine ise Gül, “Siz de takdir edersiniz ki cumhurbaşkanı olarak bu siyasi konulara girmem doğru olmaz” yanıtını verdi.


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