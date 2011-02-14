-GÜL: BÖLGENİN İKİ GÜÇLÜ ÜLKESİYİZ TAHRAN (A.A) - 14.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran ve Türkiye'nin, bölgenin iki büyük ve güçlü ülkesi olduğunu belirterek, ekonomik potansiyellerinin iki ülke halkı yararına gerçekleşmesini arzuladıklarını söyledi. Gül, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile birlikte Türkiye-İran İş Konseyi toplantısına katılarak iş adamlarına hitap etti. ''İran'a gerçekleştirdiğim ziyaret vesilesiyle ilişkilerimizi gözden geçiriyoruz, güçlendiriyoruz ve ileriye taşıyoruz'' diyen Gül, bugün İran makamlarıyla siyasi konuları görüştüklerini ama ekonomiye daha geniş yer ayırdıklarını ifade etti. İki ülke arasındaki ticareti ve yatırımları karşılıklı geliştirmek için siyasi iradenin mevcut olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ve İran arasındaki ticaret hacminin süratle arttığını, bugün 10 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''İran ve Türkiye, bölgenin iki büyük ve köklü ülkesi. Ekonomik potansiyellerinin iki ülke halkları yararına gerçekleşmesini arzuluyoruz. Nasıl AB'nin iki büyük ülkesi Fransa ve Almanya arasında yoğun ekonomik ve ticari ilişki varsa İran ve Türkiye arasında büyük bir işbirliği olabilir. Herkes bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Türkiye ile İran arasında ticaretin önünde bazı engeller var. Bu engelleri kaldırmalıyız. İki tarafın da kazanacağı düzenlemeler yapmamız gerekir. Bir tarafın kazanacağı, bir tarafın kaybedeceği ilişki sağlıklı olmaz. Vergileri, tarifeleri, engelleri azaltacak çalışmalar yapılıyor. Umarım bu engelleri kısa süre içinde aşacağız ve ticaret imkanları daha çok artacak. Nakliyecilerimiz ile ilgili önlemler alınmasını kararlaştırdık. Gümrük kapılarının modernleştirilmesi ve işlemlerin süratlenmesiyle, yolların genişletilmesiyle ilgili kararlar aldık. Bunlar kolay ama gecikmiş işler. Bunları aşacağız. İran, köklü ekonomik reformlar yapıyor. Türkiye bu reformları zamanında yaptı, yanlışları düzeltti ve güçlü bir ülke haline geldi. Türkiye bugün AB'nin altıncı büyük ve en hızlı büyüyen ekonomisi. Bankalarımız küresel krizden güçlenerek çıktı. Yurt içinde aldığımız önlemler sayesinde Türk ekonomisi rasyonel ve rekabetçi hale geldi. İran da alacağı ekonomik önlemlerle ekonomisini kısa zamanda benzer hale getirecektir. Gelecekte işbirliğimizin daha fazla olacağına inanıyorum. İranlı yetkililer Türk iş adamlarının İran'da iş yapmasını arzu ediyor. Bu siyasi irade ve davet olmazsa zaten iş yapılmaz. Türkiye de İranlı iş adamlarına açık. Türkiye'de iş hukukunda Türk, Alman, İngiliz ayrımı yapılmıyor. Önemli olan herkesin işini düzgün yapması.'' Cumhurbaşkanı Gül, İranlı iş adamlarına ''Siz Türkiye'de ne kadar iş yaparsanız biz o kadar memnun oluruz. Ekonomiler müteşebbislerin elinde yükseliyor. Onun için sizi teşvik ediyoruz'' diye seslendi.