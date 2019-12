-GÜL: BÖLGE HALKININ ÇIKARI İÇİN HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLANACAK İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bölge halkının çıkarı, güvenliği ve kalkınması için Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ın ellerinden gelen her imkanı ortaya koyacaklarını belirterek, ''Bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için de ülkelerin dostane, iyi niyetli ve çok güçlü bir irade ile beraber çalışması her şeyin başıdır'' dedi. Çırağan Sarayı'ndaki Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Gül, Pakistan, Afganistan ve Türkiye arasındaki zirvenin beşincisini gerçekleştirdiklerini, bu 3 ülke arasındaki 3'lü zirve toplantılarının 2007'de başladığını kaydetti. Birbirine dost ve kardeş olan, çok özel dostluk ilişkileri bulunan bu 3 ülke arasındaki dostluğu, çalışma ortamını pekiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, Afganistan ve Pakistan arasındaki çalışma ortamını güçlendirmek, onların terörle ve birçok zorlukla mücadelelerinde Türkiye olarak katkı sağlamak ve beraber büyük sorunların üstesinden gelmek konusundaki ortak arzu sonucunda bu toplantıların gerçekleştiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu toplantılarda en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi, 3 ülkenin kurumları arasında çalışma ortamını, iklimini oluşturmak ve somut neticelere ulaşmak'' dedi. Güvenlik ve ekonomik kalkınmanın birbiriyle paralel ve tamamlayıcı olmasından hareketle, bu toplantıda ekonomik kalkınmayla ilgili çalışmalar da yaptıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, geçen yıl 3 ülkenin ticaret ve sanayi odalarının bir araya gelerek İstanbul Forumu'nu oluşturduklarını anımsattı. Cumhurbaşkanı Gül, foruma, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili görevler verildiğini ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yaptıkları çalışmalarla ilgili bir sunum yaptığını, burada dile getirilen somut önerilerin gerçekleştirileceğine inancının tam olduğunu kaydetti. Gül, ''Bölge halkının çıkarı, güvenliği ve kalkınması için 3 ülke ellerinden gelen her türlü imkanı ortaya koyacaklardır. Sadece ekonomik olarak Asya kıtası öne çıkmamaktadır, siyasi konular açısından da Asya kıtası çok önem arz etmektedir. Bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için de ülkelerin dostane, iyi niyetli ve çok güçlü bir irade ile beraber çalışması her şeyin başıdır. Bu toplantılar bunu sağlamaktadır. Bunların çok verimli geçtiğine inanıyoruz'' diye konuştu. Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye de Türkiye'ye duydukları güven ve bu konuda verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Gül, duyulan güvenin Türkiye'nin sorumluluğunu artırdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasının ardından soruları yanıtladı. İngiliz basınında, Taliban'ın, Türkiye, Körfez ülkeleri gibi tarafsız bir ülkede bir büro kurabilmelerinin müzakere sürecinde faydalı olacağı görüşünde olduğu yönünde bir röportaj yayımlandığının anımsatılması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, ''Söylediğiniz röportajdan haberim yok. Ondan ayrı, genel olarak şunu söylemek isterim ki Afganistan'ın istikrarına, güvenliğine, geleceğinin yapılmasına katkısı olacak her şeyi yaparız'' dedi. Gül, Afganistan'da son dönemde önemli gelişmeler yaşandığını ve bu gelişmeleri kendilerinin de desteklediğini ifade etti. Afganistan ve Pakistan arasında samimi, dostane ve açık kalpli bir çalışma ortamı bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, iki ülkenin liderlerinin de, kurumların başkanlarının da oturup her şeyi rahatlıkla konuşabildiklerini ve bundan çok güzel neticeler çıkacağına inandığını kaydetti.