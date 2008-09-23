Gül, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül BM Genel Kurulu'na hitap ediyor. Gül, özetle şunları söyledi:





- Medeniyetler ittifakında öncü rolümüz sürecek.



- Gelişmekte olan ülkeler Türkiye’nin önceliği arasındadır.



- BM geçen yıl Türkiye’de düzenlenen konferans sayesinde Türkiye’nin kararlılığının altını çizmiştir.



- Türkiye küresel ısınma ile savaşmakta kararlıdır. Bu en çok gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir. Özellikle dünyadaki su krizi de Türkiye’nini gündemi arasındandır. İstanbul’da düzenlenecek su konferansı sorulara cevap verecektir.



- Türkiye aktif şekilde diyalog yoluyla barışın gelişmesi için girişimlerde bulunmakta girişimlerini sürdürmektedir. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunları ortadan kaldırmak için girişimlerini sürdürmektedir. Türkiye barışın ve diyaloğun platformuna sıcak bakıyor. Kafkasya'da tüm taraflar işbirliği platformuna sıcak bakıyor.



- Türkiye Ortadoğu'da kalıcı çözüm çabalarını destekliyor.



- Türkiye Afgan halkının yeniden yapılanmasına katkıda bulunuyor.



- Türkiye Kıbrıs sorunu için diplomatik çabaları destekliyor.



- Ada'da çözüm müzakerelerini destekliyoruz.



- Türkiye BM'ye her açıdan katkıda bulunmak istiyor.



- Türkiye BM geçici üyeliği fırsatını istemektedir.



- Kafkas İşbirliği paktı bölge barışına katkı sağlayacaktır.



- Ortadoğu sürecinde Türkiye kalıcı bir çözüm için girişimleri desteklemektedir.



- Geçen mayıs ayında görüşmeler Türkiye’nin arabuluculuğu ile başlamıştır.



- Irak halkının şimdi farklıklarını diyalog ve işbirliği ile ortaya koymalı ve Kerkük konusunda görüşlerini bu bağlamda ortaya koymalıdır.



