-Gül, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Gül'ün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın davetine icabetle, 29 Ocak–1 Şubat 2012 tarihlerinde BAE'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Ziyaretin, Türkiye'den BAE'ye 15 yıl aradan sonra Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacağı, BAE'den Türkiye'ye bu seviyede son ziyaretin ise 1984 yılında gerçekleştirildiği anımsatıldı. Gül ve BAE Devlet Başkanı El Nahyan arasında Abu Dabi'de yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin durumunun ele alınacağı belirtilen açıklamada, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi. Gül'ün, ziyareti sırasında BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum'u ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı da kabul edeceği bildirildi. Ziyaret kapsamında Dubai'de düzenlenecek Türkiye-BAE İş Forumu'na hitap edecek olan Gül'ün, BAE'li yatırımcılarla bir araya geleceği de ifade edildi. Açıklamada, ''Ortadoğu'da müstesna bir konuma sahip bulunan ve Türkiye'nin stratejik diyalog mekanizması çerçevesinde yakın işbirliği yürüttüğü Körfez İşbirliği Konseyi'nin önde gelen üyelerinden biri olan BAE'ye gerçekleştirilecek bu ziyaret, iki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarından güç alan ilişkilerin tüm boyutlarıyla en üst seviyede gözden geçirilmesine ve işbirliğinin ekonomi, ticaret, karşılıklı yatırımlar ve savunma sanayii başta olmak üzere çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesi doğrultusunda mevcut karşılıklı siyasi iradenin teyidine imkan sağlayacaktır'' denildi.