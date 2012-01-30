-Gül Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına başladı ABU DABİ (A.A) - 30.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki temaslarına başladı. Abu Dabi'nin en büyük, dünyanın da sayılı büyük camilerinden olan Şeyh Zayed Camisi'ne gelişinde Gül, ilk olarak caminin yanında bulunan, BAE'nin kurucusu, 2004'te vefat eden eski Devlet Başkanı Şeyh Zayed Bin Sultan El Nahyan'ın anıt mezarını ziyaret etti. Caminin avlusundan geçerek yetkililerden bilgi alan Gül, cami içinde de incelemelerde bulundu. Camide, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü Sahibi Hattat Hasan Çelebi'nin eserleri de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün heyetinde yer alan Hasan Çelebi, Gül'e eserleri hakkında bilgi verdi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden getirilen farklı malzemelerle ve uluslararası firmaların işbirliğinde inşa edilen camide, 40 bin kişi ibadet edebiliyor. İran'da iki yılda dokunmuş, 45 ton ağırlığında ve 6 bin metrekare büyüklüğündeki İran halısı da caminin büyük salonunda yer alıyor. Camide ayrıca swaroski taşlardan oluşan kristal avizeler dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Gül'e ziyaretinde eşi Hayrünnisa Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek ile BAE Ekonomi Bakanı Sultan Bin Said Monsuri eşlik etti. Gül ve beraberindekiler daha sonra Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğine geçti. Gül, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Vural Altay'dan bilgi aldı. Gül'e burada da Ahmet Davutoğlu ve Mehmet Şimşek eşlik etti.