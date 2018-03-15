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Gül, Beşiktaş - Bayern Münih maçını Fikret Orman'la değil, eski Almanya Cumhurbaşkanı'yla izlemiş

"Gül, eski Cumhurbaşkanı'na Beşiktaş forması hediye etmiştir"

15 Mart 2018 18:18

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden dün oynanan Beşiktaş-Bayern Münih maçı hakkında açıklama geldi. Posta gazetesinin, "Abdullah Gül'ün neşeli hâli gözlerden kaçmadı" diyerek yayımladığı fotoğraflarda maçı Fikret Orman'la beraber izlediği düşünülen Gül hakkında, "Maçı, Fikret Orman ile değil eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile birlikte izlemiştir" açıklaması yapıldı.

Haberde, maç esnasında tebessüm eden Gül için "Neşeli halleri gözlerden kaçmadı" ifadesini kullanılmıştı.

TIKLAYIN: Posta: Abdullah Gül'ün neşeli hâli gözlerden kaçmadı

Maç hakkında 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden T24'e yapılan açıklamada,  "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dünkü karşılaşmayı Sayın Fikret Orman ile değil Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile birlikte izlemiştir. Ayrıca kendisinin davetlisi olarak gelen Christian Wulff'e Gül Beşiktaş forması hediye etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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