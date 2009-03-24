Gül: Ben Kürdistan demedim

Erdal Şafak: Açıkça adı konularak telaffuz edildi

Irak ziyaretinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra soruları yanıtladı.Gül, bir gazetecinin "Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimiyle ilgili ne zaman bir konu olsa yetkililer anayasada nasıl tanımlanıyorsa öyle kullanıyorlardı ancak Kürdistan ifadesini ilk kullanan siz oldunuz" sözlerine, "Aslında ben o söylediğiniz ifadeyi kullanmadım" diyerek karşılık verdi. Irak'ın birlik ve bütünlüğüne en çok önem veren ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:"Irak'ın içerisinde kendi anayasalarına göre Irak'ın kuzeyinde bir yerel Kürt yönetimi vardır, bunu söyledik. Onların başbakanlarıyla da görüşme yaptım. Bunlar gayet normal şeylerdir. Bu konularda çeşitli münakaşalar çıkıyor. Çok zor konularla uğraşıyoruz. Bu konularla uğraşırken hepimiz dikkatli olmak zorundayız ve hele hele böyle terörle mücadele ettiğimiz, zor işlerle uğraştığımız konularda mesafeler de alınmaya başlarken böyle zedeleyici, lüzumsuz tartışmalara girmenin anlamı yok.Ayrıca her ülkenin kendi içinde kullandığı kendi dilleri vardır, kendi terminolojileri vardır, kendi kanunları, anayasaları vardır. Bunlar onları ilgilendirir.Irak'ın toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü, bunun için de kendi yönetim tarzlarına Iraklılar kendileri karar verirler. Irak'ın kuzeyinde kendi yerel Kürt bölgesi vardır. Onlarla da ilişkilerimiz var. İlişkilerimiz özellikle, terör örgütü bu bölgede olduğu için terörün oradan arınmasıyla ilgili beklentilerimiz de çoktur. O açıdan böyle bir işbirliği içerisindeyiz. Bunu bu şekilde herkesinanlamasını ve bu şekilde görmesini isterim."Cumhurbaşkanı Gül, terörle mücadelede Iraklı makamlarla oluşturulan mekanizmalara Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin nasıl dahil olacağına ve yürütülen görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin bir soru üzerine de "Bu konularla ilgili sizin arzu ettiğiniz kadar açık konuşulamaz" dedi.Bu konuyu herkesin belirli bir süre takip etmesi ve beklentilerin nasıl gittiğini görmesi gerektiğini belirten Gül, ilgili kişilerin bu mekanizmalar çerçevesinde görüşmeleri yürüttüğünü kaydetti.Cumhurbaşkanı Bağdat’a giderken uçağındaki gazetecilerden biri de Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak’tı. Erdal Şafak kendi yazısında da Cumhurbaşkanı Gül’ün “Kürdistan” dediğini yazmıştı.NTV’nin Canlı Gaste programında Can Dündar’ın sorularını yanıtlayan Şafak, “Cumhurbaşkanı sanırım iç kamuoyunun tatminine yönelik olarak kullanmadım demiş olabilir. Alıştıra alıştıra kamuoyuna ifade etmeyi uygun görmüş olabilir.” dedi.Erdal Şafak şunları söyledi: “Uçakta Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimin Irak anayasasındaki isminin ‘Kürdistan Bölgesel Özerk Yönetimi’ olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı da ‘Anayasal ismi kullanmak gerekir’ dedi. ‘Irak Anayasası'na göre nasıl tanımlanıyorsa, adı o’dur’ dedi. Cumhurbaşkanı dönüş yolunda Kuzey Irak’la ilişkiler konusunda Neçirvan Barzani’nin de titrinden yola çıkarak ‘Anayasal ismiyle telaffuz etmeniz daha doğru olur’ dedi.Yani Cumhurbaşkanı uçaktan ininceye kadar bir şey yoktu. İlk defa telaffuz ediliyor. Sanırım buradaki ifade iç kamuoyunun tatminine yönelik. Alıştıra alıştıra kamuoyuna ifade etmeyi uygun görmüş olabilr. Belki bir mola vermeyi düşündü. İlk kez giderken bu isim açıkça adı konularak telaffuz edildi. Herhalde muhalefet partilerinin tepkilerinin de etkisi oldu. Ben zamana yaydığı görüşündeyim.”