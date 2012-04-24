Gül: BDP'lilerin ABD ziyareti büyütülmemeli

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BDP yöneticilerinin ABD ziyaretini değerlendirirken, "Bunu çok ayrıcalıklı bir olay gibi görmemeniz gerekir" dedi.

Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gül, “BDP yetkililerinin çoğu ABD'de şu anda. Sorunu uluslararası platforma taşımaya çalışıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Öyle görmemek lazım. Biliyorsunuz bütün partiler zaman zaman Avrupa'da, ABD'de kendilerini daha iyi anlatmak için gayret sarfederler. Bunu çok ayrıcalıklı bir olay gibi görmemeniz gerekir. Bütün partilerin, hepsinin vaktiyle ben de milletvekiliyken defalarca gitmişimdir. Dünya kamuoyu da artık Türkiye'yi çok iyi takip ediyor. Bu açıdan böyle görmek gerekir. Orada nitekim Büyükelçimiz de ağırlayacak, Büyükelçiliğimize uğrayacaklar. Dolayısıyla bunları illegal bir faaliyet gibi görmemek gerekir.”

Gül, “23 Nisan törenlerine katılan ve katılmayan partiler oldu. BDP yurt dışında, CHP Genel Başkanı buraya katılmıyor. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna, “CHP Genel Başkanı konuşma yaptı. Bilemiyorum, belki biraz sonra gelirler. Meclis'te bütün milletvekilleri ve grupların olması gerekirdi. Gruplar adına, her zaman olduğu gibi herkesin düşüncelerini farklı farklı da olsa ifade etmesi gerekirdi. Nitekim konuşan siyasi partilerimizin başkanları, birbirinden farklı düşüncelerini ifade etti. BDP'nin de olup, düşünceleri neyse konuşmaları iyi olurdu, hoş olurdu” diye konuştu.