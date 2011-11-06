-Gül Bayram namazını Ulu Cami'de kıldı VAN (A.A) - 06.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Bugünlerde herkesin birbiriyle daha çok dayanışması, birbiriyle daha çok kardeş olduğunu hissetmesi, hepimizin büyük bir millet olduğumuzu ve bu milletin parçaları ve fertleri olarak hepimizin birbirimize daha çok kucaklaşmamız gerektiği, ihtiyacı olanlara hepimizin, hep beraber koşmamız ve kucaklamamız gereken gündür. Bayramın anlamı bu'' dedi. Gül, Van merkez Ulu Cami'de bayram namazının çıkışında açıklama yaptı. Sözlerine bütün vatandaşların ve özellikle Vanlıların bayramını kutlayarak başlayan Gül, deprem nedeniyle bayrama buruk bir şekilde girildiğini ifade etti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Gül, şunları kaydetti: ''Cenab-ı Allah böyle afetlerden bütün milletimizi, bütün insanlığı, herkesi korusun ama tabii ki bayramın ne olduğunu bilmemiz gerekir. İşte bugünlerde bayram, esas anlamlıdır. Bugünlerde herkesin birbiriyle daha çok dayanışması, birbiriyle daha çok kardeş olduğunu hissetmesi, hepimizin büyük bir millet olduğumuzu ve bu milletin parçaları ve fertleri olarak hepimizin birbirimize daha çok kucaklaşmamız gerektiği, ihtiyacı olanlara hepimizin, hep beraber koşmamız ve kucaklamamız gereken gündür. Bayramın anlamı bu. Böyle bir afet, böyle üzüntülü, böyle buruk bayram olmasa da zaten yapmamız gereken buydu. Ama bu bayrama biraz böyle hepimiz maalesef üzgün girdik. Bu görevlerimizi, vazifelerimizi çok daha iyi hatırlamamız gerekir. Ben bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimize gazilerimize, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum ve bütün vatandaşlarımın bayramlarını bir kez daha tebrik ediyorum ve sizin de hepinizin de bayramı kutlu olsun.'' Cumhurbaşkanı Gül'e cami çıkışında Toplum Destekli Polis tarafından bayram şekeri ve kolonya ikram edildi. Polis, camiye gelen vatandaşlara deprem nedeniyle başsağlığı ve bayram kutlama mesajı içeren broşür dağıttı. Ulu Cami'de Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve Van Valisi Münir Karaloğlu da bayram namazını kıldı. Gül, namazın ardından camide vatandaşlarla da bayramlaştı.