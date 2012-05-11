Gül: Başkanlık sistemi üzerine derin analizler yapılmalı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Başkanlık sistemiyle ilgili fikirlerimi daha öncede söyledim. Bu konu enine boyuna tartışılmalı ve derin analizler yapılmalı" dedi.

Gül, başkanlık sistemine ilişkin tartışmaların bilinerek yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Enine boyuna bilinmesi, ciddi analizlerin yapılması, ciddi bilgilerin ortaya konulması çok önemlidir. Yoksa bir mevzu gündemde diye herkesin bir şey söylemesi değil, söylenen şeyler bilinerek, derinliğine analizler yapılarak konuşulursa memleket için çok daha faydalı olur" şeklinde konuştu.

Tarık Haşimi'nin durumu

Gül, Tarık Haşimi ile ilgili sorular üzerine de, "Geçiş süreci içindeki Irak, kendisini yeniden inşa ederken, biz bütün iyi niyetimizle yardımcı oluyoruz. Irak'taki herkes bizim kardeşimizdir. Ne ırk ne de mezhep temeli üzerinde hiçbir ayrım yapmayız. Irak'ın iç işlerine karışmak bize düşmez" dedi.

Yeni anayasa çalışmaları

Bir gazetecinin, "Yeni anayasa yazım sürecinde ilk 3 madde en sona bırakıldı. Bu konudaki görüşleriniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik bir hukuk devleti olması ilkesi çerçevesinde özgürlüklere önem veren, kısıtlayıcı olmayan, büyük özgüven taşıyan bir anayasanın yapılmasının önemine işaret etti.

Gül, "Çok büyük bir mutabakatın olduğunu görüyorum böyle bir anayasada. Ayrıca böyle bir anayasayı yazmak için de çok iyi bir metodun takip edildiğini görüyorum. Türkiye'de ilk defa halka ulaşan, her şehre ulaşan, her sivil toplum örgütünün, üniversitenin fikrini alan, 'benim de anayasayla ilgili bir düşüncem var' diyen herkesin sesini duyan bir metot takip edildi. Herkesin bu süreçten bilgilenmesi ve bu süreci değerli bulması gerekir" diye konuştu.

Kürt sorunu

Cumhurbaşkanı Gül, son olarak Kürt sorununa ilişkin yöneltilen soruyu yanıtladı. Kürt sorunununn Türkiye'nin en önemli konusu olduğunu anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili sürekli güzel şeyler oluyor. Bunun farkında olan vardır, farkında olmayan vardır. Yeterli bulan, yeterli bulmayan vardır. Ama bir gerçek var ki; bu bizim en önemli konumuzdur. Dolayısıyla bu konuyu da büyük bir özgüven içerisinde bir taraftan hepimizin ortak değerleri, diğer taraftan demokratik standartlar, evrensel standartları dikkate alarak büyük bir özgüven içerisinde bu konuyu daha da gündemde olmaktan çıkartabiliriz. Tabii ki daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için terörün muhakkak olmaması gerekiyor. Açıkçası terör daha iyi şeylerin olmasını engellemektedir. Benim vaktiyle söylediğim şeylerden sonra memleketimizde bu konuda da çok güzel şeyler olmuştur. Daha güzel şeyler de olabilir. Ama terör bunları tıkayan bir unsurdur. O bakımdan inanıyorum ki, terörün içinde olanlar yaptıkları bu yanlışlığın farkında olurlar ve bundan vazgeçerler. O zaman çok daha rahat, çok daha büyük özgüven içerisinde her şey konuşulur ve her şey bütün halkımızın arzu ettiği istikamette gelişir."