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Politika

GÜL: ''BAŞKANLIK SİSTEMİ GÜNDEMDE YOK'' İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2010 19:48

-GÜL: ''BAŞKANLIK SİSTEMİ GÜNDEMDE YOK'' İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin gündeminde şu an başkanlık sisteminin bulunmadığını söyledi.  Cumhurbaşkanı Gül, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Bir gazetecinin, ''ABD'ye gidiyorsunuz. Orada başkanlık sistemi var. Türkiye'de de son dönemde başkanlık sistemi tartışmaları yaşanıyor. Size göre başkanlık sistemi Türkiye'nin idari yapısına uygun mudur, sistem değiştirilirse başkanlığa adaylığınızı koymayı düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorusuna Cumhurbaşkanı Gül, şu yanıtı verdi: ''Ooo çok kestirme, hemen cevapları istedi. Türkiye'de her şey tartışılıyor. Ekstrem düşünceler de tartışılıyor, bunlar da. Önemli olan, meselelerin daha çok bilgiye ve sağlam tecrübelere dayanması, dünyadaki tecrübeleri göz önüne getirerek tartışılmasıdır. Tartışmalar yapılacak, ama şu anda Türkiye'nin gündeminde bu yok. Tabii tatlı geliyor, manşetlere de çıkabiliyor. Bazılarına kolay geliyor, hemen konuşuyor herkes. Konuşulur, tartışılır, ama şu an Türkiye'nin gündeminde bu yok. Türkiye'nin gündeminde uğraştığımız çok önemli konular var. Ama tüm bunlar konuşulabilir, tartışılabilir. Tabii ki avantajları, dezavantajları, parlamenter sisteme göre üstünlükleri, zafiyetleri, bunlar tartışılabilir. Böyle büyük meselelere TBMM başta olmak üzere halkımızın kararıyla karar verilebilir. Bunların hepsi olabilir.''

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