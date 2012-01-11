-Gül basın meslek kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın meslek kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulün başlangıcında, gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Gül, kabulün gerçekleştiği salona gelişlerinde heyet üyelerini tokalaşarak karşıladı. Heyette; Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Eser, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Haber Kameramanları Derneği Başkanı Talay Ulusu, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan ve bazı illerin gazeteciler cemiyeti başkan ya da yardımcıları yer aldı. Kabulün başlangıcında Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sertel, Cumhurbaşkanı Gül'e, gazetecilere verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, ziyaretin anısına üzerinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu logosunun bulunduğu gümüş tabak hediye etti.