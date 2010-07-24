-GÜL: ''BASIN KISITLANMAMALI'' ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, basının kısıtlamalara maruz kalmadan çalışmalarını özgür bir ortamda sürdürmesinin, demokrasiyi güçlendirirken kamuoyu duyarlılığını da artırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, demokratik çoğulcu bir rejimin işleyebilmesinin en önemli yapı taşlarından birinin de, tarafsız ve özgür basının varlığı olduğunu ifade etti. Bu yanıyla basının kamu yararını gözeterek, halkın doğru haber alma hakkını ve açık toplum olmanın gereklerini yerine getirdiğine işaret eden Gül, ''Çağdaş çoğulcu demokrasilerin gelişmesinde basının ne kadar önemli bir yer tuttuğunu dünya örneklerinde de görüyoruz. Bu nedenle ülkemizde sansürün kaldırılması çok önemli dönüm noktalarından biridir'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Basının, kısıtlamalara maruz kalmadan çalışmalarını özgür bir ortamda sürdürmesi, demokrasiyi güçlendirirken, kamuoyu duyarlılığını da artırmaktadır. Diğer taraftan basının çok sesliliği, vatandaşların farklı düşünceler içerisinde doğruyu bulması ve seçmesine de imkan tanır. Basındaki bu zenginlik toplumdaki çok sesliliği ve düşünce özgürlüğünü göstermesi bakımından da önemlidir. Bugün Türkiye, basınımızın da katkılarıyla, açık toplum olma yolunda önemli mesafe katetmiştir. Türkiye, giderek gelişmekte ve değişmektedir. Ülke meseleleri tüm boyutlarıyla özgürce tartışılabilmekte, farklı düşünceler serbestçe dile getirilebilmektedir. Kamuoyu duyarlılığı üst noktadadır. Basınımız sanal ortamda da etkinliğini hissettirmektedir. Bunlar, şüphesiz demokrasimizi zenginleştiren ve geliştiren faktörlerdir. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, basınımız özel hayata saygı göstermeli, kişi hak ve özgürlüklerini korumalı, mesnetsiz haber ve iddialardan kaçınmalı, evrensel meslek ilke ve standartlardan sapanlara prim vermemelidir. Türk basınının çalışmalarını, evrensel değerler ışığında, yüksek bir sorumluluk duygusuyla devam ettireceğine inanıyorum. Basınımız, Türkiye'nin standartlarının her alanda yükselmesine katkılarını geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sürdürecektir. Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmesi için, ülkedeki özgürlük ortamını; serbest tartışma platformlarının oluşmasını, herkesin düşüncelerini ifade edebilmesini, insanların farklı düşüncelere saygı gösterme olgunluğuna ulaşmalarını çok önemsiyorum.''