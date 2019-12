-GÜL: BAŞBAKAN'LA ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞIMIZDA FARKIMIZ YOK ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Sayın Başbakan'la özgürlük anlayışımızda, bir farkımız yoktur'' dedi. Gül, Türkmenistan'a yapacağı ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, AB İlerleme Raporu'nda basın özgürlüğü, inanç özgürlüğü, dini özgürlükler ve yargılama süreleri konularında eleştiriler bulunduğunu hatırlatarak, ''Bu konuda sizce ileride bir adım atılmalı mı'' sorusu üzerine Gül, İlerleme Raporu'nun her yıl yayımlandığını ve Türkiye'de yapılan güzel şeyleri yansıttığı gibi, noksanlıkları ve teklifleri de topladığını söyledi. Bununla ilgili bakanlığın değerlendirmede bulunup açıklama yaptığını ifade eden Gül, bu konuda kendisinin de dikkat çektiği bir husus olduğunu dile getirdi. Gül, şöyle devam etti: ''Aslında gazetecilerle ilgili bir düzenlemenin yapılması gerektiği... Bildiğim kadarıyla hükümet de bunun üzerinde duruyor. Çünkü çok sayıda gazeteciyle ilgili davaların açıldığını görüyoruz. Ama burada şunun altını çizmek isterim, buna, Londra'da bulunduğum süre içinde de sordular açıklık getirdim. Türkiye'de isteyen istediğini yazar. Şiddet olmamak şartıyla, şiddeti teşvik etmemek, nefreti teşvik etmemek şartıyla istediğini yazar, istediğini düşünür, istediğini konuşur. İfade özgürlüğü açısından gazeteciler ne istiyorlarsa istedikleri tenkidi yapabilirler. Biliyorsunuz bu problem farklı bir şey. Mahkeme safahatındaki bilgilerin erken yansıtılmasıyla ilgili bir problem var ortada. Dolayısıyla bunun üzerinde bir yasal çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Dediğim gibi, Adalet Bakanlığı ve hükümet bu konuda çalışıyorlar.'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Eşinizin ilkokulda başörtüsü ile ilgili olarak bazı açıklamaları olmuştu. Siz, 'Katılıyorum' demiştiniz. Dün Başbakan, 'Bireysel yorum yapmam' dedi ve seçim sonrasını işaret etti. 'Görüş ayrılığı mı var?' yorumları da yapılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz'' sorusu üzerine de şunları söyledi: ''Sayın Başbakan'la özgürlük anlayışımızda, bunlarda bir farkımız yoktur. Her şey açık. Bu konularda bu kadar fazla konuşulmasını da doğrusu biraz gereksiz görüyorum. Önümüzde daha birçok meseleler var. Ciddi konular var. Bu konularla ilgili görüyorsunuz üniversitelerde de zaten bütün Türkiye bir anlayışa geldi. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes vicdanlara ters gelen bir uygulamanın düzeltilmesi konusunda, herkesin bir ortak kanaati var. Ümit ederim ki, bununla ilgili düzenlemeler de günü geldiğinde yapılır.'' Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nin kenarında turizm şehri inşa ettiğini ve ziyaretinin bu bölgeye olacağını ifade eden Gül, Türkmenistan'ın turizm bölgesinde Türk şirketlerinin gerçekleştirdiği işleri de göreceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkmenistan ile Türkiye'nin işbirliğinin, başta ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde yürütüldüğünü, bu ilişkilerin de her alanda çeşitlendirmek ve güçlendirmek istendiğini belirtti. Türkmenistan'a 2007 yılında yaptığı ziyaret döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar olduğunu anımsatan Gül, bugün bu rakamın, yaşanan krize rağmen 2 milyar dolara ulaştığını söyledi.