Gül: Barzani'ye Miloseviç'ten ders al demişimdir

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde resmi temasları tamamladıktan sonra kendisini takip eden gazetecilerle sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Gül, Sırbistan ziyaretinin ayrıntıları ve ikili görüşmelerindeki bazı özel detayları gazetecilerle paylaştı. Bosna-Hersek’te, Sırp, Hırvat ve Boşnakların bir arada olduğunu ve ülkenin toprak bütünlüğünün önemli olduğunun altını çizdi.



Sırbistan’ın Bosna-Hersek’in sağlam bir devlet olarak devam etmelerini arzu ettiğini kaydeden Gül, “Sırplar şunun farkında. Sırp azınlığı veya başka ülkelerdeki Sırplar, eğer yanlış yaparlarsa kendilerine yük olurlar. Nerede yük olurlar. Bu reformlarını yapmaları lazım. Avrupa ile bütünleşmelerinde NATO içine girmelerinde, geçmişe baktıklarını ve geçmişten ders aldıkların görüyorum” dedi.



Miloseviç'ten ders al demişimdir



Sırbıstan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç’in Bosna-Hersek’teki Sırıplara gidip yönlendirme yapmasını beklemediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, “Açıkçası ben de Dışişleri Bakanı olarak Srıbranitsa katliamının 10'uncu yılında ordaydım. Oraya geldi, orada Boşnaklar'dan özür diledi. Savaş suçlularını yakaladılar ve aşırı milliyetçiliğin zararını en çok gören ülke burası. Onun için Iraklılara, Kuzey Iraklılara Barzani’ye zaman zaman hep şunu söylemişimdir. Bak Miloşoviç’ten ders al demişimdir. Maksimalist (aşırı) bir tavır içinde olduğunuzda elinizdekini de kaybedersiniz demişimdir. Yeri geldi açık söyledim. Güçlü şekilde söyledim. Yeri geldi baş başa çok anlamaları için ikna edici şekilde söyledim. Bunun en çok acısını çeken yer burası. Karadağ ayrıldı, Kosova ayrıldı. Diğerlerinden bunu biliyorlar. Onun için Bosna-Hersek'teki Sırbistan Cumhuriyeti onların bir yanlış yapmasını istemiyorlar. Çünkü Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne önem verdiklerini basın toplantısında söylediler. Onlarda orayı ayırmak istemiyorlar. Biz öbürünü tahrik eksek, öbürü başkasını Bosna-Hersek ile ilgili iyi bir çalışma Sırbistan ile iyi bir çalışma içerisindeyiz, bu önemli. Bunun sonuçlarını bir iki ay içinde duyarsınız” diye konuştu.



Hukuk devletinde gereği yapılır



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ‘irtica belgesi’ olarak bilinen ve subayların ifadeye çağrılması yönünde savcılığın bir girişimi olduğu yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, “Olağanüstü bir durum değil. Hukuk devletinde hukukun gereği neyse o yapılır” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, bir soru üzerine, Bosna-Hersek’teki anayasa reform çalışmalarına ilişkin olarak bazı yanlış, ayrıştırıcı politikalar yürütüldüğünü ve Türkiye’nin buna karşı olduğunu ifade ederek, geçen hafta ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu konunun geniş bir şekilde ele alındığını söyledi.



Sırbistan'a yatırımın tam sırası



Sırbistan’da Türk yatırımcılardan büyük beklenti olduğunu da vurgulayan Gül, 5 yıl sonra Sırbistan’daki şartların daha değişik olabileceğini, o zaman Türkiye’ye bu kadar fırsat sunulmayabileceğini ifade etti. Sırbistan’ın AB’nin dışında olmasının düşünülemeyeceğini kaydeden Gül, “Doğu Akdeniz’deki Lefkoşa, Kıbrıs Rumları Avrupa Birliği’nin içinde olacak, 10 sene sonra Belgrad olmayacak. Bu, olacak iş değil. Buraya yatırım yapmanın tam sırası” diye konuştu.



Yunanistan'daki hükümet değişikliği



Yunanistan’daki hükümet değişikliğinin Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere nasıl etki edeceğine ilişkin bir soru üzerine de Cumhurbaşkanı Gül, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun tecrübeli bir siyasetçi olduğunu, iki ülke ilişkilerini de çok iyi bildiğini belirtti.

Papandreu’nun dışişleri bakanı olduğu dönemde iyi bir çalışma yürütüldüğünü, o zaman mesafe alınan bazı konuların ise hükümet değişikliğinin ardından rafa kaldırıldığını kaydeden Gül, “Papandreu, Türk-Yunan işbirliğinin her iki tarafın da çıkarına olacağını bilen, barış ve problemlerin çözümüne de katkı yapmış bir kişi. Ümit ederim bundan sonra da bu yönde gelişir” dedi.