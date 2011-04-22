GÜL: Barışa yardım etmeye hazırız

T24 - Abdullah Gül NYT’de yayımlanan makalesinde İsrail’i Filistin’le barışmaya çağırdı, bu konuda yardım teklif etti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün New York Times gazetesinde yayımlanan bir makaleyle İsrail’e komşularıyla barış sağlaması için arabuluculuk yapmayı teklif etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Gül’ün iki ülkenin geçen yıl mayıs ayındaki Mavi Marmara baskınının ardından donma noktasına gelen ilişkilerinde yeni bir başlangıç umudu doğuran makalesinden bazı ilginç bölümleri...





* [Ortadoğu’daki] ayaklanmaların demokrasi ve barışa mı; yoksa tiranlık ve çatışmaya mı yol açacağı, uzun süreli İsrail-Filistin barış anlaşmasına ve daha geniş kapsamlı bir İsrail-Arap barışına dayanıyor. İsrail’in bölgedeki yeni siyasi ortama uyum sağlamaya diğer bütün ülkelerden daha fazla ihtiyacı var.



* İsrail’in liderlerine dar görüşlü taktiksel manevralara başvurmak yerine, barış sürecine stratejik zihniyetle yaklaşmaları için çağrı yapıyorum. Bu bağlamda, Arap Birliği’nin 2002 yılında gündeme getirdiği barış girişiminin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Söz konusu girişim, İsrail’in 1967 yılı öncesindeki sınırlarına dönmesi ve Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini normalleştirmesini öngörüyor.



* Tarih, ulusların kaderini belirleyen en önemli faktörün nüfus olduğunu göstermiştir. Gelecek 50 yıl içinde Araplar, Akdeniz ve Ölü Deniz arasındaki nüfusun ezici üstünlüğünü ele geçirmiş olacak. Yeni nesil Araplar, demokrasi, özgürlük ve ulusal haysiyet konularında çok daha bilinçli.





Apartheid benzetmesi



* İsrail Arapların öfke ve düşmanlık deniziyle çevrelenmiş, parçalı bir apartheid adası olarak algılanmayı kaldıramaz. İsrail’le yan yana yaşayan, saygın ve yaşayabilir bir Filistin, İsrail’in güvenliğini azaltmayacak, aksine onu güçlendirecektir.



* Türkiye, İsrail-Filistin barış sürecine stratejik yaklaşıyor. Bunun sebebi yalnızca Ankara’nın barış içindeki bir Ortadoğu’nun kendi çıkarına olacağını bilmesi değil. Aynı zamanda İsrail-Filistin barışının dünyanın geri kalanına da faydalı olacağını düşünmesi. Türkiye, İsrail komşularıyla barış sürecini devam ettirmeye hazır olduğu sürece, geçmişte oynadığı rolü oynamaya hazırdır.



* Filistinlilerle ve Arap dünyasıyla barış yapmadığı takdirde, İsrail’in yeni demokratik ve demografik dalgalarla baş etmesi neredeyse imkansız olacak. Kendi sorumluluğunun bilincinde olan Türkiye, yardım etmek için hazır bekliyor.







