Gül: Barış, bağımsız Filistin'e bağlı

Cumhurbaşkanı Gül, Halep'te "Filistin, kendi bağımsız devletini kurmadan bu konu bitmez. Bir an önce barış sağlanmalıdır" dedi.



Gül, 3 günlük Suriye ziyareti çerçevesinde Şam programını tamamlayarak Halep kentine geçti.



Halep Üniversitesi Konferans Salonu'nda üniversite öğrencilerine seslenen Gül, "Filistin, kendi bağımsız devletini kurmadan bu konu bitmez. Bir an önce barış sağlanmalıdır. Suriye ve Lübnan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması gereklidir. Barış için sadece bir tarafa baskı yapmak yanlıştır. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır" dedi.



"Orta Doğu'da barışın sağlanması için ABD'nin rolünün çok önemli olduğuna" vurgu yapan Gül, "(ABD Başkanı Barack) Obama'nın söylemlerinin umut verici olduğunu" söyledi.



Konuşmasında bölgesel sorunları da değerlendiren Gül şunları kaydetti: "İran'ın nükleer sorununun barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler de büyük önem taşıyor. Tüm Araplar kendi meselelerini birlikte hareket ederek çözmelidir."



’Orta Doğu'da istikrara çok önem veriyoruz’



Gül, "Türkiye'nin Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına çok önem verdiğini belirterek, Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmeyen konularda bile aktif rol alındığını söyledi.



Türkiye'nin bu tavrının bir süre anlaşılamadığını ifade eden Gül, "İlk başta 'Türkler neden Filistin, İran ya da Orta Doğu meseleleri ile bu kadar yakından uğraşıyor' diyenler olmuştur. Türkiye bütün bu faaliyetlerini iyi niyetli olarak yapmıştır. Acaba barışa katkımız olur mu, Barış tesis edilir mi

düşüncesi ile hareket etmiştir" diye konuştu.



Bu çabalar sonucunda Orta Doğu'da Türkiye'ye karşı güven oluştuğunu anlatan Gül, şunları söyledi:



"Suriye başta olmak üzere Arap ülkeleri Türkiye'ye güven gösterdi. Hatta İsrail de aynı güveni gösterdi. Bizler doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten çekinmiyoruz. Gazze saldırıları sürecinde de bazılarının aklından geçip de söylemediklerini Türkiye söylemiştir."



’AB'nin Orta Doğu'nun alternatifi olduğunu söylemek yanlıştır’



Halep Üniversitesi'nden bir öğrencinin "İsrail-Suriye dolaylı görüşmelerinin geleceğine" ilişkin sorusunu Gül şöyle yanıtladı:



"Suriye, haklı olarak Gazze saldırıları sürecinde dolaylı görüşmeleri askıya aldı. İsrail hükümeti seçimden sonra yeni kuruldu. Seçimlerden önce inanılmaz şeyler söylüyorlardı. İktidar olduktan sonra aynı şeyleri mi söylerler yoksa iktidar sorumluluğu ile farklı mı hareket ederler? Bunu biraz beklemek gerekiyor. Umuyorum ki dünya devletleri barışın tesisi için daha çok çaba gösterirler. Nasıl ki bir zamanlar, Filistin'e, Hamas'a eski anlaşmaları tanımanız gerekir diye hatırlatmada bulundular, İsrail'e de hatırlatırlar."



Gül, "Bazıları AB'nin Orta Doğu'nun alternatifi olduğunu zannediyor. Böyle bir şey söylemek söz konusu değildir. Türkiye AB ile ilişkilerini geliştirirken diğer taraftan da Ortadoğu ile ilişkileri en üst seviyeye getirmek için çaba sarfediyor" dedi.



’Türkiye-Suriye ilişkileri başka ülkeler tarafından örnek alınmalıdır’



Gül, Türkiye-Suriye ilişkilerinin her alanda geliştirilmeye çalışıldığını ve Ortadoğu meselelerinde de işbirliği yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye-Suriye ilişkileri başka ülkeler tarafından örnek alınmalıdır. Dostluk ve kardeşlik zemini çok önemlidir. Bu zemin üzerine her şey inşa edilebilir" diye konuştu.



Türkiye'nin ekonomik süreçlerine ilişkin bilgi veren Gül, yabancı sermayenin ülke kalkınmasında etkili olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Bizim gibi, Suriye gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için bizim tasarruflarımız yeterli değildir. Başka tasarrufların da kullanılması gerekir. Hukuk sisteminizin sağlam olması gerekir. İş adamı sermayesini getirdiğinde ülke vatandaşları ile eşit haklara sahip olduğunu bilmelidir."



Halepliler konvoyun önünü kapattı



Cumhurbaşkanı Gül'ü Halep Üniversitesi'nde öğrenciler karşıladı. Öğrenciler, Türkiye ve Suriye bayraklarının yanı sıra "Hoş geldin, Suriye'nin büyük ve değerli misafiri" yazılı dövizler de taşıdılar.

Gül'e konuşmasının ardından Halep Üniversitesi tarafından bir kitap hediye edildi.



Cumhurbaşkanı Gül, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile akşam yemeği için otelden ayrılırken yüzlerce Halepli otelin önünde toplandı. "Yaşasın Türkiye" sloganları atan Halepliler bir süre konvoyun önünü kapattılar.



Gül, Esad'ın kullandığı araçla otelden ayrıldı.