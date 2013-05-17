'Gül Bahçesi'nde yağmur sürprizi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barcak Obama'nın görüşmesinin ardından Beyaz Saray'ın gül bahçesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantı devam ederken yağmur sürprizi yaşandı.

ABD'de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da Barack Obama ile bir araya geldi.

Yapılan açıklamada görüşme sonrası düzenlenecek basın toplantısının, hava muhalefeti olmadığı takdirde çok az lidere açılan Beyaz Saray'ın gül bahçesinde (Rose Garden) yapılacağı bildirilmişti.

Hava elverişli olması üzere iki lider, Rose Garden'da kameralar karşısına geçti.

Ancak toplantı devam ettiği sırada yağmur bastırınca Erdoğan, "Yağmurdan çekindiğim için kısa kesmiyorum. Çünkü yağmur bizim için berekettir" dedi.

"Başbakan Erdoğan'ın buradan sonra başka planları da olacak" diyen Obama ise Beyaz Saray görevlilerinden şemsiye istedi.