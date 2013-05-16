Beyaz Saray'da Erdoğan ile Obama'nın görüşmesi başladı



ABD Başkanı Barack Obama’yla görüşmek için Beyaz Saray’a gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, askeri törenle karşılandı. Suriye’nin ana gündem maddesi olacağı görüşmeden ilk görüntüler de yayımlandı.

ABD’ye kritik bir ziyarette bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün gece havaalanında askeri törenle karşılandı.

TSİ'yle 16.40 sıralarında Beyaz Saray'a gelen Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, burada da askeri törenle karşılandı.

Askeri törende Başbakan Erdoğan'ın geçeceği yol üzerinde 50 ABD eyaletini ve 6 ABD bölgesini temsil eden 56 bayrak, askerler tarafından taşındı.

Erdoğan, Beyaz Saray'a girişinde ABD Protokol Şefi Büyükelçi Capricia Marshall tarafından karşılandı.

Törenin ardından Beyaz Saray'a giren Başbakan Erdoğan ve heyet, ABD Başkanı Barack Obama'yla bir araya geldi.

13 kişilik heyet

Kritik zirveye Başbakan Erdoğan dışında Türk heyetinden 13 kişi daha katılıyor.

6 bakan, 3 genel başkan yardımcısı ve grup başkanvekili ile 3 müsteşar da toplantıda hazır bulundu. Toplantıda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yayınlandı.

Kritik görüşmenin yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

Gündem Suriye

Görüşmenin ana gündem maddesi, şiddetli çatışmaların yaşandığı Suriye. 51 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki saldırı da masada.

Erdoğan-Obama görüşmesinde çözüm süreci, terörle mücadele, İsrail'le ilişkiler, ABD-AB Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı süreci, İran ve Irak gibi birçok konunun da ele alınması bekleniyor.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider, gazetecilerin karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek.

Açıklama Gül Bahçesi'nde

Ortak basın toplantısının, "Gül Bahçesi"nde (Rose Garden) yapılması planlanıyor.

Gül Bahçesi, Obama'nın en önem verdiği yabancı konuklarla ortak basın toplantıları düzenlediği ve önemli iç gündem maddeleriyle ilgili açıklama yaptığı yer.

Hava şartlarının iyi gitmemesi halinde ise ortak basın toplantısının "Doğu Odası"nda (East Room) yapılması bekleniyor.

Bir saat olarak planlanan basın toplantısının ardından ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Erdoğan ve Türk heyeti onuruna ABD Dışişleri Bakanlığı'nda öğle yemeği verecek.

Başbakan Erdoğan ardından Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ile görüşecek.

Erdoğan, daha sonra ABD Ticaret Odası'na geçerek burada ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la Türk ve Amerikalı işadamlarıyla Yuvarlak Masa toplantısı düzenleyecek.

Beyaz Saray'da akşam yemeği

Başbakan Erdoğan, akşam saatlerinde Başkan Obama'nın onuruna vereceği akşam yemeği için tekrar Beyaz Saray'a geçecek.

Başbakan Erdoğan, Cuma günü Brookings Enstitüsü'nde "AK Parti İktidarları ve Türkiye'nin Dönüşümü" başlığıyla bir konuşma yapacak.

ABD'li gazetecilerin yanı sıra politikacı ve iş dünyası temsilcilerinin izleyeceği konuşmanın ardından Erdoğan, SETA tarafından düzenlenen konferansta "21. Yüzyılda Küresel Düzen ve Adalet" başlığı altında bir konuşma yapacak.

Başbakan Erdoğan, Washington temasları boyunca "Blair House" adıyla anılan Başkanlık Konukevi'nde konaklayacak.

Erdoğan için devlet başkanlarının önem verilen ziyaretlerinde uygulanan "A" tipi protokol uygulanıyor.

Silikon Vadisi'ne ziyaret

Erdoğan, Washington'daki temaslarını tamamlayarak akşam saatlerinde San Fransisco'ya geçecek.

18 Mayıs Cumartesi günü Silikon Vadisi'ndeki bazı kuruluşları ziyaret edecek olan Başbakan Erdoğan, daha sonra Amerika İslam ve Türk Toplumu Temsilcilerini Kabul edecek.

Erdoğan'ın 20 Mayıs Pazartesi günü ise öğle saatlerinde San Francisco'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye hareket etmesi planlanıyor.

Erdoğan ayrıca, ziyareti kapsamında yarın başkent Washington'a yakın bir bölgede Maryland eyaletinin sınırları içerisindeki Türk Amerikan Toplum Merkezi'nin inşaat alanını da gezecek.

Heyette kimler var?

Başbakan Erdoğan'ın ziyaretine eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik ediyor.