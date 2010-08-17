-GÜL, AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ BAKÜ (A.A) - 16.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Milli Meclisi'ni ziyaret etti. Gül ve beraberindekiler, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov ve Azeri milletvekilleriyle bir görüşme yaptı. Azerbaycan'ı ziyaret etmekten dolayı memnun olduğunu ifade eden Gül, Azerbaycan'ın ''ikinci vatanı'' olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'da bulunduğunu ifade eden Gül, bugün gerçekleştirdiği görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ve bu vesileyle Milli Meclisi de ziyaret ettiğini söyledi. Azerbaycan ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu hatırlatan Gül, Azerbaycan Milli Meclisi'ni ziyaret etmeden önce Türk ve Azerbaycan şehitliğini ziyaret ettiği zaman bunu daha iyi anladığını kaydetti. Gül, Azerbaycan'ın gelişmesi, güçlenmesi, zenginleşmesi, modernleşmesi, özgürlüklere daha çok önem veren bir ülke olmasından da gurur duyduklarını vurguladı. Azerbaycan ve Türkiye dostluğunu ilelebet payidar kalacağını sözlerine ekleyen Gül,''Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın'' dedi.