Gül, Aydın Menderes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski İstanbul milletvekili Aydın Menderes'i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Gül, Menderes ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve 2 saat süren yemeğin ardından Menderes Köşk'ten ayrılırken kısa bir açıklama yaptı.



Menderes, Cumhurbaşkanı Gül'ün daveti üzerine görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu davetlerini 14 Mayıs tarihine rastlatmak suretiyle de çok büyük bir incelik göstermişlerdir. 14 Mayıs bir milli irade bayramıdır. Cumhuriyetimizin, demokratik cumhuriyet oluşunun tarihidir. Bundan dolayı da kendilerine ayrıca şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Gül ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Menderes, konuşmanın içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapmasının söz konusu olmadığını kaydetti. Menderes, "Türkiye'nin gündemi bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu konular bellidir. Bu yemek münasebetiyle gerçekleşen konuşmanın içerisinde bunların da yer aldığını ifade edebilirim" dedi.

