-GÜL AVUSTURYA'YA GİDECEK ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in davetlisi olarak 2-4 Mayıs 2011 tarihlerinde Avusturya'ya resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, yaklaşık 13 yıl aradan sonra Türkiye'den Avusturya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak olan bu ilk ziyaretin, Fischer'in 2008 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin iadesi niteliğini taşıdığı belirtildi. Açıklamaya göre Gül, Viyana'daki resmi görüşmelerinde Avusturya ile ikili ilişkiler ve işbirliği ile AB üyelik sürecini ele alacak, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacak. Avusturyalı firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek olan Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer ile Türkiye-Avusturya İş Forumu'na katılacak. Ziyaret sırasında Türkiye-Avusturya Karma Ekonomik Komisyon toplantısı da düzenlenecek. Viyana'daki programlarını tamamladıktan sonra temas ve incelemelerine Salzburg'da devam edecek olan Gül, burada da Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Gül ayrıca, Avusturya Devlet Televizyonuna (ORF) mülakat verecek.