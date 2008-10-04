Gül Avrupa ziyaretini iptal etti

Barzani yönetimi saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari'deki çatışmada 15 askerin şehit olması nedeniyle Fransa'ya pazar günü yapacağı geziyi iptal etti.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:“Sayın Cumhurbaşkanımız, Hakkari ili Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'nü hedef alan ve çok sayıda askerimizin şehit olmasına yol açan hain terör saldırısı nedeniyle, 6 Ekim tarihinde katılmayı planladıkları Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) tarafından düzenlenecek Dünya Siyaseti Konferansı'na ilişkin programlarını iptal etmişlerdir.”