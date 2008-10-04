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Politika

Gül Avrupa ziyaretini iptal etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Aktütün Karakolu'na yapılan baskın nedeniyle pazar günü Fransa'ya yapacağı ziyaretini iptal etti.

04 Ekim 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari'deki çatışmada 15 askerin şehit olması nedeniyle Fransa'ya pazar günü yapacağı geziyi iptal etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Hakkari ili Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'nü hedef alan ve çok sayıda askerimizin şehit olmasına yol açan hain terör saldırısı nedeniyle, 6 Ekim tarihinde katılmayı planladıkları Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) tarafından düzenlenecek Dünya Siyaseti Konferansı'na ilişkin programlarını iptal etmişlerdir.” 
 
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