-GÜL :''ATEŞKESE KATKIYA HAZIRIZ'' CAKARTA (A.A) - 05.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Ateşkesin sağlanmasıyla ilgili her türlü katkıyı vermeye hazırız. Dışişleri Bakanımız yoğun bir şekilde konunun içinde. Ankara'ya Libya'dan hem muhalefet hem eski iktidar olmak üzere her iki tarafın ziyaretleri söz konusudur''dedi. Gül, Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono ile Özgürlük Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sözlerine Endonezya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Gül, Yudhoyono'nun 25 yıl sonra geçen yıl Türkiye'yi, kendisinin de 16 yıl sonra Endonezya'yı ziyaret eden ilk cumhurbaşkanları olduğunu anımsattı. Karşılıklı olarak bir yıl içinde ziyaretlerin gerçekleştiğini belirten Gül, ''Türkiye ve Endonezya yeni dönemde siyasi iradelerini o şekilde ortaya koymuşlardır ki ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkartmışlardır ve kapsamlı işbirliği içine girmişlerdir'' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Gül, karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerde açılan yeni sayfanın iki ülke halklarının çıkarına olacağına dair inancını dile getirdi. Gül, ''İslam dünyasının en gelişmiş iki ülkesi'' olarak nitelediği Türkiye ve Endonezya'nın, büyük nüfuslara sahip olmalarını ve demokrasiyle yönetilmelerinin en önemli ortak özellikleri olduğunu vurguladı. Gül, güçlü ekonomiye sahip G-20 üyesi iki ülkenin daha fazla işbirliği yapma imkanı bulunduğunu kaydetti. Gül, görüşmelerde ekonomi, karşılıklı yatırımlar, savunma sanayi, turizm, tarım ve eğitim alanlarında işbirliği potansiyellerini ele aldıklarını belirtti. Gül, iki ülkenin de ''sorunsuz ve dostça'' dış politika izlediğini, uzak ülkelerle de yapıcı ilişki içinde olduğunu söyledi. Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono da Gül'ün ülkesini 16 yıl sonra ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, ziyaretin tarihi nitelik taşıdığını vurguladı. Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Yudhoyono, bu konudaki niyetlerini ortak bildiriyle ortaya koyduklarını söyledi. -LİBYA İLE İLGİLİ YOĞUN DİPLOMASİ- Cumhurbaşkanı Gül, Libya'ya yönelik ''İslam Barış Gücü'' fikrini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: ''Bu konuyu geniş bir şekilde konuştuk. Libya'da her şeyden önce kanın durması ve Libya'nın tarumar olmaması, altyapısının yıkılmaması gerekmektedir. Şu da bir gerçektir ki Akdeniz kıyısında kapalı rejimlere artık yer yoktur. Dolayısıyla demokrasi bütün bu bölgede gerçekleşecektir. Libya halkının daha fazla zarar görmemesi, daha fazla kan akmaması için NATO çatısı altında hareket yürütülmektedir. Ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Türkiye ve Endonezya'nın her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını konuştuk. Aslında bununla ilgili çok yoğun bir diplomasi trafiği yaşanmaktadır. Dışişleri Bakanımız yoğun bir şekilde konunun içinde. Ankara'ya Libya'dan hem muhalefet hem eski iktidar olmak üzere her iki tarafın ziyaretleri söz konusudur. Ateşkesin sağlanmasıyla ilgili her türlü katkıyı vermeye hazırız.'' Yudhoyono da aynı soruyu yanıtlarken, Libya'daki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi. Gül ile görüşmesinde sorunun nasıl çözülebileceğini ele aldıklarını belirten Yudhoyono, Libya'da silahların susması gerektiğini ifade etti. Yudhoyono, ''Libya'da ateşkes sağlanırsa ve barışı koruma çabasına girilirse, Endonezya böyle bir çabaya katılabilir'' dedi.