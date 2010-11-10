-GÜL: ATATÜRK MODERNLEŞMEYİ CESARETLE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, büyük bir komutan olarak, milletiyle birlikte istiklal mücadelesini zafere ulaştıran Atatürk'ün, eşsiz bir devlet adamı ve lider olarak da ülke ve dünya şartları istikametinde modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiş bir lider olduğunu söyledi. Gül, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen ''10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni''nde yaptığı konuşmada, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 72. yılında saygı ve rahmetle andığını ifade etti. ''Atatürk milletimizin ortak değeridir ve hep öyle kalacaktır. O'nu tüm tartışmaların üzerinde tutmak gerekir'' diyen Gül, şöyle konuştu: ''Büyük bir komutan olarak, milletimizle birlikte istiklal mücadelesini zafere ulaştıran Atatürk, eşsiz bir devlet adamı ve lider olarak da ülke ve dünya şartları istikametinde modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir. Atatürk, daima çağın ilerisinde hareket etmiştir. İnsanımızın mutluluğu ve refahı için hayata geçirdiği inkılap ve reformlar, milletimizi uygar dünyayla buluşturduğu gibi, birçok devlet tarafından da örnek alınmıştır. O'nun bu hamleleri, Cumhuriyet aracılığı ile bu ülkede yaşayan herkesi eşit haklara sahip kılmış, ortak paydada buluşturmuş ve bir arada yaşama idealini daima canlı tutmuştur. Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, barışçı kimliği, dünya gerçeklerini iyi bilmesi ve insani değerlere verdiği önem, O'nu dünyanın saygın liderlerinden biri yapmıştır. O sadece yaptıklarıyla ve başarılarıyla değil, isabetli öngörüleriyle de bütün insanlığın takdirini ve sevgisini kazanmıştır.'' -''TÜM KARARLARINI MECLİS'E DANIŞARAK ALMIŞTIR''- Gül, Atatürk'ün yaşadığı dönemde, başka ülkelerdeki siyasal ve sosyal sistemlerin çökerken, Türkiye Cumhuriyeti'nin dimdik ayakta kalmaya muvaffak olduğunu vurgulayarak, bunun nedeninin; Atatürk'ün, medeni dünyayla bütünleşme yolunda yapılması gerekenleri cesaretle uygulamış olmasından kaynaklandığını söyledi. Atatürk'ün, gerek savaş yıllarında gerekse Cumhuriyet döneminde tüm kararlarını Meclis'e danışarak aldığına dikkati çeken Gül, ''Bu durum, O'nun meşruiyetçi çizgisini, milletimize ve demokrasiye verdiği önemi ortaya koymaktadır'' diye konuştu. ''Cumhuriyetin 87. yılında, Atatürk'ün yapılmasını istediklerinden birçoğunu gerçekleştirmiş bir millet olmanın bahtiyarlığını hissediyoruz'' diyen Gül, şöyle devam etti: ''Cumhuriyetimizi taçlandıran yeni başarılar sayesinde geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz. Atatürk, muasır medeniyet seviyesini bizlere hedef gösterirken, sürekli dinamizm içinde olan, modernleşme gayretlerini kesintisiz sürdüren, her bakımdan güçlü, demokratik, çağdaş ve müreffeh bir Türkiye idealini ortaya koymuştur. Bu Türkiye, evrensel değerlerin yol göstericiliğinde ilerleyen, AB ile üyelik sürecini tamamlayan, kendi insanının huzuru, mutluluğu ve refahı için gerekli olan tüm adımları kararlılıkla atan, hukukun üstünlüğünü sağlamış, insan haklarına saygıya dayalı birinci sınıf demokrasi olmayı başarmış bir Türkiye'dir. Ülkemizin son yıllardaki performansı, bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğunu açıkça göstermektedir. İçte sorunlarını çözmüş güçlü bir devlet, dışta saygın bir ülke olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Artık değişimlere direnen değil, yeni uluslararası düzenin gereklerini bilen, çağın değerlerine uyum sağlayan bir Türkiye var. Bu değerleri içselleştiren ve uygulayan bir Türkiye var. Türkiye siyasetten ekonomiye, demokratikleşmeden hukuk sitemine ve sosyal hayata kadar inanılmaz hızlı, köklü bir değişim içindedir. Siyasal sistemi, dinamik ekonomisi, giderek derinleşen demokrasisi, akılcı diplomasisi ve güçlü ordusuyla Türkiye, çok büyük bir ülkedir. Bu konumuyla hakikaten göz kamaştırmaktadır.'' -''LİDERLİK KAVRAMI ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİYLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİR''- Cumhurbaşkanı Gül, ''liderliğin çağın ruhunu anlamayı ve ufkun ötesini gören bir anlayışa sahip olmayı gerektirdiğini'' belirterek, Atatürk'ün kişiliğiyle özdeşleşmiş ''liderlik'' kavramını, bugün Türkiye'nin dünyada oynadığı etkin rolde de görmenin mümkün olduğunu söyledi. Gül, daha güçlü bir Türkiye için herkesi birlikte çalışmaya davet etti.