-GÜL: ATALARIMIZ GİBİ VİZESİZ SEYAHAT EDECEĞİZ SANA (A.A) - 11.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Yemen arasında vizelerin kaldırılmasının önemine dikkat çekerek, ''Atalarımız nasıl vizesiz seyahat ettilerse biz de hudutlarımızda vizesiz seyahat edeceğiz'' dedi. Yemen'e resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye-Yemen İş Forumunda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez Yemen'i ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Yemen'in Türk tarihinde ayrı bir yerinin bulunduğuna işaret eden Gül, Osmanlı döneminde Yemen'de göğüs göğüse vatan toprağının savunulmasının ardından 10 bin Türk'ün kaldığını, halen birçok ailenin yakınlarının Yemen'de yaşadığını ifade etti. Yemen'de bugün Türk şehitliğinin açıldığını, orada pek çok farklı yerden şehitlerin koyun koyuna yattıklarını dile getiren Gül, tarihten gelen kadim dostluğun halen en iyi biçimde devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin Yemen'in her konuda destekçisi olduğunu, Yemen'in toprak bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine büyük önem verildiğini bildiren Cumhurbaşkanı Gül, terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin Yemen'in yanında olduğunu söyledi. Yemen ile siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilere de değer verdiklerini ifade eden Gül, Yemen'in altyapısına katkı sağlanması, turizm, sağlık gibi konularda işbirliği yapılmasının da önem arz ettiğini belirtti. TBMM'de Türk-Yemen Dostluk Grubunun çalışmalarını sürdürdüğünü, ayrıca bugün açılan Türk-Yemen Endüstri Meslek Lisesinin de öğrenciler yetiştirerek Yemen endüstrisine katkıda bulunulacağını aktaran Gül, Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen arasında karma ekonomik komisyonun görev yaptığına işaret etti. -''YEMENLİLERİN NASIL TÜCCAR OLDUĞUNU BİLİRİZ''- Gül, özel sektörün de Yemen'deki yatırımları için önemli bir adım atıldığını dile getirerek, vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasının ticaretin daha da önünü açacağını söyledi. Türkiye ile Yemen arasında vizelerin kaldırılması konusundaki anlaşmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, ''Atalarımız nasıl vizesiz seyahat ettilerse biz de hudutlarımızda vizesiz seyahat edeceğiz'' dedi. Yemenlilerin tarih boyunca ticaret alanında büyük bir yerlerinin bulunduğunu belirten Gül, ''Yemenlilerin nasıl tüccarlar olduklarını biliriz. Bunu daha çok gösterin, daha çok ticaret yapın. Sizin de bize satacaklarınız var. Bunları güzelce tespit edin, satın. Bakın biz bu kapıları açıyoruz, siz de gayret gösterin'' sözleriyle Yemenli iş adamlarına çağrıda bulundu. Yemen ile Türkiye arasında ticaret hacminin artırılması gerektiğine işaret eden Gül, Türkiye'nin pek çok yatırım alanında dünyada önemli bir yerinin bulunduğunu ifade etti. Dünyanın en önemli müteahhitlerinin Türkiye'den çıktığını, yine enerji alanında büyük yatırımlarının olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin enerji alanında kendini ispatlamış şirketleri bulunduğunu, bunların da Yemen'de yatırım yapabileceklerini belirtti. -OSTİM ÖRNEĞİ- Ankara'da bulunan OSTİM'in olanaklarını Yemenli iş adamlarına anlatan Cumhurbaşkanı Gül, aynı şekilde bir organize sanayi bölgesinin de Yemen'de oluşturulacağını söyledi. Açılacak organize sanayi bölgesinin Yemen için önemini de vurgulayan Gül, ''Küçük ve orta olarak başlayacak, sonra da inşallah büyük olacaksınız'' dedi. Savunma sanayisine de ayrı bir önem verdiklerini, dün bu alanda Yemen ile Türkiye arasında bir anlaşmanın da imzalandığını ifade eden Gül, ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün de görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Türk iş adamlarına da ''Burada iş yapacağız ama burası uzak diye mazeretler yok'' diye seslenen Cumhurbaşkanı Gül, kendisinin 2005 yılındaki ziyaretinde iki ülke arasında uçuş olmadığını, bugün ise hem THY'nin hem de Yemen Havayollarının uçuşlarının olduğunu belirtti. İstihdamın da önemine dikkati çeken Gül, istihdamın artmasıyla ''daha çok iş ve aşın sağlanacağını'' ifade etti. İki ülke arasındaki dostluk ve beraberliğin iş alanında da güçlü bir biçimde süreceğine ilişkin inancını dile getiren Gül, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız'ın da kısa süre içerisinde Yemen'e ziyarette bulunacağını, enerji sektörünün temsilcilerinin de bu ziyarette Yıldız'a eşlik edeceklerini bildirdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da toplantıda Yemen ile yapılabilecek yatırım olanaklarını sıraladı. Vizelerin kaldırılmasının önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, çalışma vizelerinin kolaylaştırılmasını da istedi. Toplantının ardından Türkiye ile Yemen arasında karşılıklı olarak vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşma ile ekonomik ve ticari konulardaki anlaşmalar iki ülkenin tarafları arasında imzalandı.