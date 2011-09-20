-Gül: Asla pes etmem BERLİN (A.A) - 19.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Ben en aykırı soruyu da alırım, cevaplandırırım. Ama eğer bomba tehdidi yaparsa, silah tehdidi yaparsa, ona da asla pes etmem'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Humboldt Üniversitesinde yaptığı konuşmada, kendisine bir şey sormak isteyenin, istediğini sorabileceğini, aykırı soruları da yanıtlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu gecikmenin sebebini herkes bilsin. Bunu da eminim ki hepiniz makul karşılamışsınızdır. Ben bu üniversiteyi terk etseydim, inanın ki bunlar yarın bu üniversiteye de Alman polisine de çok daha fazla şantaj yaparlardı. Bunu başarmış olurlardı. Berlin'in ortasında dünyanın en meşhur üniversitelerinden biri olan Humboldt Üniversitesine bomba koyma tehdidinde bulunanlara Alman istihbaratı ve Alman polisi gereğini yapacaktır. Şunun da bilinmesini isterim: Bomba tehdidi yapan insanlar veya örgütler suç örgütü değil, terör örgütleridir.'' -''Boyun eğip de konuşmaktan mı vazgeçecektim?''- Cumhurbaşkanı Gül, gelmeden önce Humboldt Üniversitesinin ne kadar ünlü olduğunu bildiğini belirterek, Hegel, Schopenhauer, Engels, Marks gibi birçok büyük bilim adamı ve siyasetçinin bu üniversiteden geçtiğini, üniversitede çok sayıda Nobel ödüllü bilim adamının olduğunu vurguladı. Gül, ''Ben böyle bir üniversitede 40 kişinin tehdidine boyun eğip de konuşmaktan mı vazgeçecektim yani? Dolayısıyla bunun böyle bilinmesini isterim. Böyle seçkin bir üniversitede konuşma yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum'' dedi. Konuşmasının tam metninin Almanca tercümesiyle üniversitenin internet sitesine konulacağını dile getiren Gül, yaşananlardan dolayı Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un onuruna vereceği akşam yemeğine de geciktiğini, bu yüzden konuşması özetle yapacağını söyledi. Gül, Avrupa'da yaşanan konjonktürel problemlerin AB'nin genişlemesiyle ilgili çeşitli tereddütleri ve fikirleri ortaya çıkarsa da Avrupa'nın büyümesinin, genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, ''Dünyanın 20-30 yıl sonra ağırlığının Asya merkezli olacağı açık seçik ortadayken, AB'nin içe kapalı olması demek, bisikletin pedalını çevirmekten vazgeçmek anlamına gelir ki, bunun, bugün bazıları tarafından savunulsa bile yarın mümkün olmayacağını herkes görecektir'' dedi. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Komisyonunun ilk Başkanı Walter Hallstein'ın ''Bisiklet çevirmeyi, sürmeyi bırakıp, pedalı çevirmekten vazgeçtiğiniz andan itibaren düşersiniz'' sözlerini hatırlatan Gül, bunun Avrupa'nın çok değerli birçok siyasetçisi ve bilimadamı tarafından fark edildiğini bildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu: ''Bugün bile birçok AB ülkesinin yaşadığı problem büyüme kaynaklıdır. Büyüyemediği için bu problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Büyümek için ise muhakkak ki çevreyle daha çok ilgilenmek gerekir. O bakımdan dünyanın 20-30 yıl sonra ağırlığının Asya merkezli olacağı açık seçik ortadayken, AB'nin içe kapalı olması demek, bisikletin pedalını çevirmekten vazgeçmek anlamına gelir ki, bunun, bugün bazıları tarafından savunulsa bile yarın mümkün olmayacağını herkes görecektir. Böyle bir genişlemede en büyük stratejik fırsatları ve imkanları sunacak olan ülke Türkiye'dir. Enerji açısından, büyük nüfus açısından, Kafkaslara ve Orta Asya'ya ulaşma açısından, ulaşım yolları açısından ve kendi büyük ekonomik potansiyeli açısından. Unutmayın ki bugün Avrupa'nın iki tane sağlıklı ekonomiye sahip ülkesi varsa biri Almanya, biri Türkiye'dir.'' Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olmanın yanı sıra bütçe açığının da yüzde 2,5 seviyesine indiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin borçlanmasının, gayri safi milli hasılasının yüzde 40'ı civarında olduğuna işaret etti. -''Sahte engellemeler yapılmasın''- Gül, Türkiye'nin müzakereleri başarıyla bitirmesine fırsat verilmesini isteyerek, ''Sahte, samimi olmayan engellemeler yapılmasın. Türkiye müzakere sürecini bitirdikten sonra AB'ye tam üye olup olmama kararı o zaman alınacak. Belki Fransa 'İstemiyorum' diyecek, Avusturya belki 'Ben istemiyorum' diyecek, belki de Türk halkı 'Ben artık istemiyorum' diyecektir. Bunlar o gün tartışılacak konulardır. Bugünün konusu ise Türkiye'nin müzakereleri başarıyla bitirmesine yardımcı olmaktır'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasını, ''Sözlerime son verirken, tekrar size teşekkür ediyorum, bir avuç çapulcunun tehdidine aldırmadınız ve beni beklediniz, dinlediniz'' diyerek bitirdi.