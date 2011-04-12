-GÜL ASELSAN'DAN ETKİLENDİ ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ASELSAN'ı gezerek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül'ü ASELSAN'a gelişinde Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Hayrettin Uzun, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Memişoğlu ile ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman ve diğer yetkililer karşıladı. ASELSAN ziyaretçi defterini imzalayan Gül'e ARGE Salonunda brifing verildi. Brifingin ardından ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknoloji Birimi, Radar Elektronik Harp ve İstihbarat bölümlerini gezen Gül, Ana Entegrasyon Holündeki cihazları inceledi. Sınır birlikleri için üretilen göz termal kamerayı kullanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ayrıca tekerlekli araç üzerinde hedefi tespit ve takip eden Kaideye Monteli Stinger Sistemi ZIPKIN'a kumanda etti. Cumhurbaşkanı Gül, F-16 uçakları için üretilen ve çok yüksek irtifada hedef tespiti yapabilen hedefleme podu ''ASELPOD'' hakkında yetkililerden bilgi aldı. -''HEPSİ BURADA DA YAPILIYOR''- Cumhurbaşkanı Gül, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gül, ''Bugün gördüklerimden gerçekten çok gururlandım. ASELSAN'ı çok yakından takip ediyorduk ama gelip bizzat görmek gerçekten ayrıca etkiledi'' dedi. ASELSAN'da en yüksek teknolojiyle savunma sanayinin deniz, hava, kara alanlarında her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, ürünlerin ihraç edildiği gibi konularda geniş bir brifing aldığını ifade etti. Gül, şöyle devam etti: ''Buradaki boyutu herkesin bilmesi için bir rakam vereceğim, 3 bin 850 personel var, 2 bin 200'ü mühendis... Bir kuruluşta, sadece bir firmada eskiden 300, 500 ya da bin mühendisin çalışıyor olması düşünülemezdi. Bugün 2 bin 200 mühendisin çalışıyor olması şunu gösteriyor ki burada teknoloji üretiliyor. Teknoloji transfer edilmiyor artık. Türkiye'yi hep beraber götürmek istediğimiz yer bu zaten. Teknoloji üreten, bunu satan, bunları tasarlayan ve yüksek teknolojiyle artık kendisini kabul ettiren bir ülke olması.'' Savunma sanayinin aslında bütün sanayinin başlangıcı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere gibi sanayide çok ileri gitmiş, teknolojiyi üreten ülkelerde savunma sanayinin büyük itici rolü olduğunu ifade etti. Türkiye'de de bunun görüldüğünü aktaran Gül, şunları söyledi: ''Gördüğümüz bütün cihazlar, bunların hepsi burada da yapılıyor. Yine büyük bir memnuniyetle öğrendim ki binlerce 'alt yükleniciler' denilen KOBİ'ler var. Yani ASELSAN, kendisi esas beyin olarak 2 bin 200 mühendisle tasarlıyor, en ileri teknolojiyi en sofistike araçları, cihazları tasarlıyor, onları dizayn ediyor, her şeyini, modellerini üretiyor, bu ürünleri nihai üretim çıkartırken de tüm çevre sanayi sadece Ankara'da değil, İstanbul'dan Anadolu'nun pek çok şehrine kadar alt yüklenicileri olan KOBİ'lere yaptırıyor ve nihayetinde onlar gördüğünüz gibi önce kendi ihtiyaçlarımızı, daha sonra da başka ülkelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.'' Gezinin ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Memişoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür plaketi ve Hollanda'ya ihraç edilen Kaideye Monteli Stinger Hava Savunma Sistemi maketi sunuldu.