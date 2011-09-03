-Gül artık Facebook'ta ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı aracılığıyla Facebook'a üye olduğunu duyurdu. Gül, Twitter hesabında, ''Bugün sizlere yeni uygulamalarımızdan da bahsetmek istiyorum. Twitter'dan sonra Facebook sayfam da yayında; www.facebook.com/cbabdullahgul.Ayrıca Youtube'da bize özel bir sayfa oluşturuldu; www.youtube.com/cbabdullahgul.Cumhurbaşkanlığının Iphone/Ipad uygulaması da Apple Store'dan indirilebiliyor. http://itunes.apple.com/tr/app/id458584326?mt=8'' mesajını paylaştı. Gül, ''Geçenlerde Kayseri'de kurduğumuz üniversiteyi destekleme vakfının kurucularından, hemşehrim Fatih Karamancı bir hafta sonu fotoğraftaki arabasıyla geldi. Biz de binip Tarabya'da kısa bir tur attık'' mesajına da yer verdiği twitterdaki hesabında, direksiyonda kendisinin olduğu arabanın fotoğrafı da yayınladı. -Facebook'taki sayfayı 2 bin 342 kişi beğendi- Yaklaşık bir aydır açık olduğu bildirilen ve bugün Cumhurbaşkanı Gül tarafından duyurulan Gül'ün resmi Facebook profilini, şimdiye kadar 2 bin 342 kişi beğendi. Meslek bölümünde politikacı yazılan Gül'ün Facebook profilinde seyahatleri sırasında vatandaşlarla çekilmiş çok sayıda fotoğrafı ve video görüntüsüyle doğum yeri, aile hayatı ve politika hayatına ilişkin detaylı bilgiler bulunuyor. Sayfanın bağlantılar bölümünde ise Cumhurbaşkanı Gül'ün Anadolu Ajansına verdiği röportajla son günlerde katıldığı programlara ilişkin etkinliklere yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün Youtube sayfasında da katıldığı programlara ilişkin görüntüler yer alıyor.