-Gül: Arnavutluk'a her türlü desteğe hazırız ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ve Arnavutluk'un, gücünü ortak tarih, kültür, beşeri bağlar ve değerlerden alan çok yakın ilişkilere sahip olduğunu, bölgenin geleceğine yönelik olarak müşterek vizyon ve hedefleri paylaştığını belirterek, ''Arnavutluk'a her zaman olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye hazırız'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Gül, sözlerine, ''tarihi dost ve önemli bölgesel ortak'' olarak nitelediği Arnavutluk'un Cumhurbaşkanı Topi'yi bir kez daha Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. ''Türkiye ve Arnavutluk, gücünü ortak tarih, kültür, beşeri bağlar ve değerlerden alan çok yakın ilişkilere sahip bulunan ve bölgenin geleceğine yönelik olarak müşterek vizyon ve hedefleri paylaşan iki ülkedir'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve insani alanların tüm boyutlarını kapsadığını dile getirdi. Türkiye ile Arnavutluk'un NATO çerçevesinde örnek müttefiklik ilişkileri sergilediğini söyleyen Gül, buna Afganistan'taki ISAF kapsamında Arnavut ve Türk askerlerin birlikte yer almasını örnek gösterdi. Arnavutluk'ta iki Türk üniversitesi ve çok sayıda Türk okulu bulunduğunu kaydeden Gül, bu kurumların iki ülke ve halkları arasındaki dostluk ve kardeşliği geleceğe taşıdığını belirterek, şöyle konuştu: ''Aramızdaki ilişkiler zaten çok köklüdür. Sadece hükümetlerden hükümetlere değil halktan halkadır. Türkiye'de çok sayıda Arnavut kökenli vatandaşımız vardır, Arnavutluk'ta da Türkler vardır. Dolayısıyla bu bağlar çok sağlamdır. Çok yönlü işbirliğinin devamına yönelik güçlü siyasi iradeyi değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Topi ile baş başa ve heyetler arasında geniş bir şekilde görüşme fırsatı bulduk. Arnavutluk'a her zaman olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye hazırız. Her alanda sorunsuz bir seyir takip eden ilişkilerimiz vardır ve ilişkilerimiz her alanda mükemmel bir şekilde devam etmektedir.'' -Arnavutluk'un AB yönelimine destek- Arnavutluk'un, Türkiye'nin Balkanlardaki stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Gül, Balkanların huzuru ve istikrarı konusunda da iki ülke arasındaki işbirliğinin devam ettiğini kaydetti. ''Bu bağlamda tüm Balkanların Avrupa-Atlantik çatıları altında yerini alması Türkiye'nin vizyonudur. Bu çerçeve içerisinde biz Arnavutluk'un AB yönelimini güçlü bir şekilde desteklemekteyiz'' diye konuşan Gül, uluslararası kuruluşlarda ve konularda iki ülkenin aynı görüşleri paylaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Görüşmelerde ekonomik ilişkilerin de gözden geçirildiğini belirten Gül, buna çok önem verdiklerini, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 350 milyon dolar düzeyinde olduğunu anlattı. Arnavutluk'ta bankacılık, telekomünikasyon, demircilik, madencilik, sağlık ve eğitim alanlarında yüze yakın Türk firmasının toplam bir buçuk milyar dolara yakın yatırımı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, Topi'nin, yarın İstanbul'da yapılacak iş konseyi toplantısında Türk iş adamlarını Arnavutluk'ta yatırım yapmaya teşvik edeceğine inandığını söyledi. Gül, kültürel ve turizm alanlarındaki ilişkilerin gelişmesinden de mutlu olduğunu belirtti.