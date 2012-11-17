Gül, Arınç, Kılıçdaroğlu tebrik etti; Çelik 'CHP'ye verilmesi manidar' dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Cüneyt Ünal'ın CHP'ye teslim edilmesi manidar" dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP'lilerin gayretini takdir ederken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP'li vekillere teşekkür etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ''Herkesin bu durumdan mutluluk duyması gerekir'' yorumunda bulundu.

CHP heyetinin Suriye'ye giderek üç aydır Beşar Esed yanlısı güçlerin elinde tutsak olan gazeteci Cüneyt Ünal'ı teslim almasına AKP'den ilk tepki Hüseyin Çelik'ten geldi.

hurriyet.com.tr'den Zeynep Gürcanlı'ya konuşan Çelik, "Meslektaşınızın bir Türk gazetecinin, evine, çocuğuna, yurduna kavuşmasındana çok sevindim" dedi. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin Şam yönetimi ile ilişkisini herkes biliyor. Ünal'ın Türk makamlarına değil de, bir STK'ya değil de, CHP heyetine teslim edilmesi manidar. Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor. CHP'nin tutarsız politikalarını, bir yandan 'savaşa hayır' deyip diğer yandan Esad'a destek çıktıklarını, gösterilerde Esad posterleri taşıdıklarını herkes biliyor. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Ancak Cüneyt Ünal'ın, meslektaşınızın serbest kalması hayırlı olmuştur."



Cumhurbaşkanı Gül takdir etti



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cüneyt Ünal'ın CHP heyeti tarafından teslim alınmasını takdir etti ve "Bunlar güzel gelişmeler. Herkesin takdir etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.



Arınç, CHP'li vekillere teşekkür etti



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da, yaklaşık üç aydır tutuklu bulanan gazeteci Cüneyt Ünal’ın serbest bırakılıp Türk heyetine teslim edilmesiyle ilgili olarak, "Bundan dolayı büyük bir sevinç yaşıyorum. Kendisine geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Arınç, Ünal’ın serbest bırakılması için girişimlerde bulunan milletvekillerine de teşekkür etti.



Kılıçdaroğlu: Herkesin mutluluk duyması gerekir



CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençler Konuşuyor Kılıçdaroğlu Dinliyor" programına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de CHP heyeti tarafından kurtarılan gazeteci Cüneyt Ünal ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hayatı çok önemlidir. Bu gazeteci arkadaşımız uzun süredir zulüm altındaydı, baskı altındaydı, hapishanedeydi. Bu arkadaşımızı kurtarmak bizim için bir görevdi ve arkadaşlarımız gidip arkadaşımızı aldılar, Türkiye'ye getirecekler. Herkesin mutlu olmasını istiyorum. Bizim yurttaşlarımız dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun zulüm görmemeli, baskı görmemeli. Hele haber yapmak için giden gazetecinin baskı altında tutulması, hapishanelerde tutulması siz bunu kabul etmiyoruz" dedi.