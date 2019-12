-GÜL: ANLAMIŞLARSA BU İYİ BİR GELİŞME İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Terör örgütü mensuplarının çatışmazlık sürecinin devamı için Türkiye sınırı dışına çıktıkları'' yolundaki haberlere ilişkin olarak ''Topraklarımız üzerinde hiçbir illegal, terörist faaliyete, devletin güvenlik güçlerinin dışında hiç kimsenin silah taşınmasına hiçbir zaman tabii ki müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz. Bu bakımdan bunu eğer anlamışlarsa bu iyi bir gelişmedir''dedi. 65. Dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yurda dönüşünde İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde temaslarını değerlendirdi. Gül, görüşmelere üye devletlerin tamamının katıldığını ve Türkiye ile birlikte 139 ülkenin devlet ya da hükümet başkanları düzeyinde temsil edildiğini belirterek, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı'na tesadüf eden bu yılki toplantının ve gerçekleştirdiği temasların son derece yararlı olduğunu kaydetti. Bu çerçevede ilk olarak 20 Eylülde ''BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi''nin açılışına katıldığını anımsatan Gül, zirvede binyıl kalkınma hedefleri konusunda alınan mesafenin konu edildiğini söyledi. Zirve kapsamında düzenlenen ''Yoksulluk, Açlık ve Cinsiyet Eşitliği Alanındaki Sorunlarla Mücadele'' konulu yuvarlak masa toplantısına eşbaşkanlık yaptığını ve ertesi gün ''Binyıl Kalkınma Hedefleri ve En Az Gelişmiş Ülkeler'' temalı zirveye katıldığını kaydeden Gül, bu vesile ile Türkiye'nin binyıl kalkınma hedeflerine ilişkin yaklaşımını ve bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatma imkanı bulduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, bu zirvelere katılan heyet başkanlarının ''En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı''nın gelecek yıl Haziran ayında İstanbul'da yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini de belirtti. BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerinin 23 Eylülde başladığını ve ilk gün sabah oturumunda genel kurula hitap ettiğini anlatan Gül, ''Genel Kurulda ülkemizin uluslararası gündemdeki konulara ilişkin tutumu ile ilgili ayrıntılı bilgileri ortaya koydum''dedi. -GÖRÜŞME VE TEMASLAR- New York'ta bulunduğu süre içerisinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un yanısıra yabancı devlet ve hükümet başkanları ile 21 görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerde Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin yaklaşımlarını, muhataplarıma anlatma ve hatırlatma imkanını bulduğunu ifade etti. Gül, ayrıca, ABD'de faaliyet gösteren Türk firmaları ve Amerikan şirketlerin üst düzey yetkilileri ile çalışma kahvaltısında bir araya geldiğini, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınmasına ilişkin olarak fikir alış verişinde bulunduğunu ve şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi. Temasları sırasında ''Council On Foreign Relations'' adlı bir düşünce kuruluşunda''Türk- Amerikan ilişkileri'' ve Colombia Üniversitesinde de Türkiye'nin iç ve dış politik dinamikleri ile uluslararası sisteme ilişkin vizyonunu ortaya koyan konferanslar verdiğini anlatan Gül, çeşitli medya kuruluşlarının mülakat taleplerini yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi. ''New York ziyaretim ülkemizin küresel, bölgesel meselelere ilişkin politika ve görüşlerini medya kuruluşları aracılığı ile Türk ve dünya kamuoyuna yansıtılması bakımından da yararlı olmuştur'' diyen Gül, ABD deki Türk toplumunun temsilcileri ile New York'ta, her biri kendi alanında dünya çapında başarılara imza atan Türk akademisyenlerle de Boston'da bir araya geldiğini söyledi. Heyetinin de yoğun bir görüşme trafiği yaşadığını ifade eden Gül, bu bağlamda ''Küresel Sürdürülebilirlik'' paneli üyeliğine seçilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın bu yeni sıfatı ile ''Sürdürülebilir Kalkınma'' konulu etkinlikte önemli katkılar sağladığını, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun halen New York'ta çalışmalarını sürdürdüğünü ve yarın ''Terörizmle Mücadele'' konulu etkinliğe başkanlık edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Sonuç olarak, ziyaretim vesilesi ile gerçekleştirilen etkinlikler ve görüşmelerimizin BM Güvenlik Konseyine başkanlık ettiğimiz bu dönemde uluslararası gündemde bulunan konulara ilişkin tutumlarımızın ve dış politikadaki önceliklerimizin en üst düzeyde uluslararası camianın dikkatine getirilmesi bakımından son derece yararlı olduğuna inanıyorum'' diye konuştu. -''TERÖRİST FAALİYETLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''- Gül, daha sonra basın mensuplarını sorularını cevapladı. Bir gazetecinin ''Terör örgütü mensuplarının çatışmasızlık süreci devamı adına Türkiye topraklarından dışarı çıktıklarına dair haberler var. Bu konu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Erbil'e yaptığı ziyaret ile ilgili düşünceleriniz nedir?'' şeklindeki sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Takdir edersiniz ki dünden beri yoldayız. Dolayısıyla bugünkü gelişmelere yönelik açıklamalar hakkında pek bir bilgim yok açıkçası. 12–13 saatlik yolculuktan sonra buraya ulaştık. Ama topraklarımız üzerinde hiçbir illegal, terörist faaliyete devletin güvenlik güçlerinin dışında silah taşınmasına hiçbir zaman tabiİ ki müsaade etmeyiz etmeyeceğiz. Bu bakımdan bunu eğer anlamışlarsa bu iyi bir gelişmedir. Bu, konuya dair genel bir açıklamadır. Diğer konuyla ilgili gelişmeleri öğreneceğim.''