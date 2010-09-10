-GÜL ANKARA'DA, ERDOĞAN İSTANBUL'DA OY KULLANACAK ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylamasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ankara'da, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin Antalya'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul'da oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı Gül, referandumdaki oyunu da Ankara'da Çankaya İlköğretim okulunda kullanacak. Gül, 1103 numaralı sandıkta oyunu kullanacak. Ramazan Bayramını Antalya'da geçiren TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise oyunu Antalya'da kullanacak. Şahin, referandumda oyunu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk İlköğretim Okulunda saat 10.30'da kullanacak. Bayramı İstanbul'da geçiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da oyunu İstanbul'da kullanacak. Başbakan Erdoğan, Üsküdar'a bağlı Burhaniye Mahallesindeki Burhaniye İlköğretim Okulunda, 2130 numaralı sandıkta oyunu atacak. Halen İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise buradaki programına göre İstanbul veya Ankara'da oyunu kullanacağı bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise referandumda oyunu Ankara'da kullanacak. Bahçeli, Çankaya ilçesindeki Anıttepe İlköğretim okulunda 4329 numaralı sandıkta oy verecek. DSP Genel Başkanı Masum Türker, Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk da referandumdaki oylarını İstanbul'da kullanacak.