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Gül: Anayasa partilerin mutabakatıyla yapılmalı

Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerini Köşk'te kabul etti

11 Haziran 2012 19:31

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara


 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü’nde kabul ettiği TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerine, “Yeni anayasa konusunda yüksek beklenti oluştu. Bu beklenti heba edilmemeli” dedi. “Bu süreç mutlaka sonuçlandırılmalı” diyen Gül, “Aksi halde gelecekte Anayasa yapım süreci inandırıcı olmaz” vurgusu yaptı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında, AKP’den Mehmet Ali Şahin, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, Konya Milletvekili Faruk Bal ve Antalya Milletvekili Tunca Toskay, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan katıldı. Komisyonun CHP’li üyesi Süheyl Batum, Cumhurbaşkanı Gül’ü boykot etti.  Komisyonun diğer üyesi Rıza Türmen, İstanbul’daki programı nedeniyle katılamadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, yeni anayasa yapım sürecini yakından takip ettiğini söyledi. Anayasada uzlaşmazlık noktalarında ortak akıl ve paydada buluşulması gerektiğine dikkat çeken Gül, “Anayasa, siyasi partilerin ortak mutabakatıyla yapılmalı” dedi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ziyaretine ilişkin sorularını yanıtlayan BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, “Sayın Cumhurbaşkanı, bir uzlaşmanın olabilmesi için mutlaka siyaset dilinin daha barışçıl daha demokratik olması gerektiğine dikkat çekti” diye konuştu.

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