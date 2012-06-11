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Politika

CHP’li Süheyl Batum'dan Çankaya boykotu

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Batum: Cumhurbaşkanı Anayasadan aldığı yetkiler konusunda ne yaptı. gitsek ne olacak gitmesek ne olacak

11 Haziran 2012 13:46

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 
CHP’nin Anayasa profesörü Süheyl Batum’dan Çankaya ziyaretine boykot. Batum, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun Çankaya Köşk’ü ziyaretine katılmayacağını bildirdi.
 
Batum T24’e, “Cumhurbaşkanının bu süreçte ne yetkisi var. Ne önemi var.  Anayasadan aldığı yetkiler konusunda ne yaptı. Gitsek ne olacak gitmesek ne olacak" diye konuştu.  Batum, hemşerileriyle buluşmasına gönderme yapan Batum, “Arkadaşları bir gün çağırırsa; mantı yemeğe giderler, daha etkisi olur. Komisyon üyeleri gençlik fotoğrafına bakmış olur" dedi.
 
Batum, Çankaya Köşk’üne gitmeme gerekçesini, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önemli bazı yasalarda takındığı tutumları sıralayarak şöyle değerlendirdi:
 
MİT kanununu 10 dakika da onayladı
 
“Mit Kanunu’nu 10 dakikada onayladı. 2006 yılında çıkarılan ve hakimlerin doğrudan doğruya 5 bürokrat tarafından atanmasını öngören düzenlemeye, büyük tartışmalara rağmen onayladı. Kozmik odanın aranmasında  ‘gizli bir şey kalmamalı’ gibi anlam ifade etmeyen şeyler söyledi.
 

14 Anayasa hukukçusunun metnini incelemeye değer bulmadı

 
2010 yılı değişiklikleri için 14 Anayasa hukukçusu oturduk bir metin yazdık. Bunu kamuoyu bilmez; ama cumhurbaşkanının kendi bilir. Bu hukukçular arasında Erdoğan Teziç, İbrahim Kabaoğlu, Fazıl Sağlam,  Necmi Yüzbaşıoğlu var. Dedik ki, “Sayın cumhurbaşkanı özellikle HSYK maddesini ve Anayasa Mahkemesi çok sorun yaratacak. Lütfen, bu iki maddeyi  bir kez daha  görüşün” dedik. 
 
Metnimizi 10.30’da aldı, buna rağmen kanunu 12.00’de onayladı 
 
Metnin, 10.30’da alındığına Genel Sekreterlikten teyit geldi.  Buna rağmen, 12.00’da Kanunun resmi gazetede yayımlandığını gördük.  Yani, bir saat bile ile incelemeye değer bulmadı.Yani, makul olan, sözde cumhurbaşkanı olmaya niyet eden bir kişi şöyle davranırdı. “ Bir okuyalım arkadaşlar. 24 saat bekletelim” derdi.
 

‘Bu cumhurbaşkanı görevini yerine getiren kişi değil’

 
“Dolayısıyla bir yeni Anayasa yapılıyorsa bu Cumhurbaşkanının ne etkisi ne katkısı olabilir. Gitsek ne olacak gitmesek ne olacak”. Batum, hafta sonu İstanbul’dan gelen karelere dikkat çekiyor ve “ Bu cumhurbaşkanı görevini yerine getiren kişi değil.14  Anayasa hukukçusunun yazdığı metni bir gün bekleten adam demektir. Bir gün diğer arkadaşları çağırırsa, mantı yemeğe giderler. Daha etkisi olur. Arkadaşlar gençlik resimlerine  bakmış olurlar" dedi.

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