-Gül: Ana yurdumuza gelmekten memnuniyet duyuyoruz BİŞKEK (A.A) - 30.11.2011 - Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni için Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Nejat Akçal tarafından onuruna verilen resepsiyona katıldı. Gül'ü, Büyükelçilik konutuna gelişinde Kırgızistan'daki Türk toplumu temsilcileri karşıladı. Resepsiyonun başlangıcında, ülkedeki Türk okullarında eğitim gören öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi. Gül, burada yaptığı konuşmada sözlerine, ''Ana yurdumuza gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz'' diyerek başladı. Kırgızistan'da yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreniyle ülkedeki tarihi dönüşüme şahitlik edeceklerini belirten Gül, geçen 2 yıllık süreçte Kırgızistan'ın büyük bir değişim gerçekleştirdiğini vurguladı. Gül, şöyle konuştu: ''Birçok yerde değişim ihtiyacı var, bazı yerlerde, Ortadoğu'da ne kadar sıkıntılı oluyor... Ama Kırgızistan, bunu en az maliyetle en başarılı bir şekilde gerçekleştiren ülke oldu. Nihayet Anayasa'nın yapılması, parlamenter sisteme geçilmesi, tüm partilerin katıldığı seçimlerin yapılması ve nihayetinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de yapılmasıyla bu süreç bu hafta tamamlanmış, taçlanmış oluyor. Bunu başarıyla yapmış olması Kırgızistan için büyük bir gurur kaynağı ve onların kardeşleri, en yakın dostları olan bizler için de çok büyük bir gurur kaynağı.'' Parlamenter sistemin ve çoğulculuğun demokrasinin temel ilkelerinden olduğunu belirten Gül, bunun aynı zamanda büyük bir sabır ve olgunluk istediğini de vurguladı. Gül, yeri geldiğinde bütün partilerin Kırgızistan için el birliği içerisinde çalışmasının gerekebileceğini de söyleyerek, Kırgız halkının bunu en güzel şekilde gerçekleştireceğine dair inancını dile getirdi. -Güçlü ilişkiler- Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Gül, o zamandan bugüne iki ülke arasında yakın bir işbirliğinin sürdürüldüğünü söyledi. Gül, kültür ve eğitim alanındaki işbirliğinin Manas Üniversitesi'nin ve Türk okullarının kurulmasıyla somutlaştığını ifade etti. İş adamlarının Kırgızistan'da yatırım yaptıklarını, TİKA'nın da her türlü yardım ulaştırdığını anlatan Gül, Eximbank ile Kırgızistan arasındaki işbirliğinin de güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Gül, Türkiye'nin Kırgızistan'a ekonomik alanda yardım etmeye devam edeceğini kaydetti. Kırgızistan'daki Türk toplumunun temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Gül, ülkedeki Türklere, ''Sizler, bu sevgiyi buraya gelip bizzat gösterenlersiniz'' diye seslendi. Türkiye'nin Kırgızistan'da diplomatik anlamda en geniş şekilde temsil edildiğinin altını çizen Gül, ''Bütün bunlar şunu gösteriyor ki burada sadece uzaktan sevgi değil, aynı zamanda Kırgızistan'da bulunarak işbirliğimizi en güçlü şekilde gösteriyorsunuz'' dedi.