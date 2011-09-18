-Gül Almanya'da askeri törenle karşılandı BERLİN (A.A) - 18.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri taşıyan THY'ye ait özel uçak TSİ 16.00'da Berlin Tegel Havalimanı'nın askeri bölümüne indi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ve Alman yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Gül için havalimanında askeri tören düzenlendi. Törende, askeri uçaklar top atışı eşliğinde saygı uçuşu yaptı. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, top atışının sona ermesini uçağın merdivenlerinde bekledikten sonra kırmızı halının iki yanında bekleyen askerlerin arasından geçtiler. Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, milletvekilleri, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan heyet de Berlin'e geldi. Gül ve beraberindekileri taşıyan özel uçağın, Almanya hava sahasına girdikten sonra Alman Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçaklar tarafından karşılandığı ve bu uçaklar eşliğinde indiği öğrenildi. Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül'ün havalimanından Berlin'de konaklayacağı Ritz Carlton Oteli'ne gidiş güzergahında bulunan bazı meydanlara da Türk, Alman ve Avrupa Birliği bayraklarının asıldığı görüldü. Resmi temaslarına yarın başlayacak olan Gül, başkentin yanı sıra Osnabrück ve Stuttgart'ta da temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti, Türkiye ile Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının 50. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.