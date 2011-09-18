T24 LogoT24 Logo
Politika

Gül Almanya'da askeri törenle karşılandı BERLİN (A.A)

18 Eylül 2011 19:45

-Gül Almanya'da askeri törenle karşılandı BERLİN (A.A) - 18.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri taşıyan THY'ye ait özel uçak TSİ 16.00'da Berlin Tegel Havalimanı'nın askeri bölümüne indi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ve Alman yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Gül için havalimanında askeri tören düzenlendi. Törende, askeri uçaklar top atışı eşliğinde saygı uçuşu yaptı. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, top atışının sona ermesini uçağın merdivenlerinde bekledikten sonra kırmızı halının iki yanında bekleyen askerlerin arasından geçtiler. Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, milletvekilleri, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan heyet de Berlin'e geldi. Gül ve beraberindekileri taşıyan özel uçağın, Almanya hava sahasına girdikten sonra Alman Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçaklar tarafından karşılandığı ve bu uçaklar eşliğinde indiği öğrenildi. Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül'ün havalimanından Berlin'de konaklayacağı Ritz Carlton Oteli'ne gidiş güzergahında bulunan bazı meydanlara da Türk, Alman ve Avrupa Birliği bayraklarının asıldığı görüldü. Resmi temaslarına yarın başlayacak olan Gül, başkentin yanı sıra Osnabrück ve Stuttgart'ta da temaslarda bulunacak.  Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti, Türkiye ile Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının 50. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24