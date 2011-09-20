-Gül Almanya'da akşam yemeğine katıldı BERLİN (A.A) - 20.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve eşi Bettina Wulff'un onurlarına verdiği akşam yemeğine katıldılar. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ''Schloss Bellevue''de gerçekleşen yemek, Gül'ün programı, Humboldt Üniversitesindeki asılsız bomba ihbarı nedeniyle 2 saat uzadığı için öngörülenden geç başladı. Basına kapalı yemeğe, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve bazı heyet üyeleri de katıldı.