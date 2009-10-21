Gül, Aliyev'le telefonda görüştü

TÜRK BAYRAĞI YİNE İNDİRİLDİ, TÜRKİYE NOTA VERDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.Gül, uzun ve kapsamlı gerçekleştirilen görüşmede, sırasıyla ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda yaptığı görüşmeler hakkında Aliyev'i bilgilendirdi.Gül ve Aliyev arasında, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde zafiyet varmış gibi bir görüntünün yanlışlığı konusunda görüş birliğinin teyit edildiği" ve "zorlu bir süreçten geçerken ortaya çıkan bazı duygusal tepkilerin yol açtığı yanlış anlama ve algıların giderildiği" kaydedildi.Türkiye'nin Ermeni açılımının ardından iki ülke arasında gergin günler yaşanıyor. Azerbaycan'daki şehitlikten Türk bayrağının indirilmesinin ardından, bugün de Bakü'de bir bayrak indirme olayı daha yaşandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da KEİ toplantısına katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidiyor. Davutoğlu, Bakü'de yetkililerle yüzyüze görüşme fırsatı bulacak.