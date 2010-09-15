-GÜL, ALİYEV VE RAHİMİ İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile görüşmesinde, iki komşu ülkenin sık temas ve istişarelerde bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşmede Gül, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek Rahimi'nin, Türkiye'de yararlı görüşmeler gerçekleştireceğine inandığını vurguladı. Rahimi de Gül'e sıcak karşılamasından dolayı teşekkürlerini sunarak, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gül'e İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın selamlarını ileten Rahimi, İran ile Türkiye'nin ilişkilerinin en üst düzeyde ve örnek nitelikte olduğunu kaydetti. İran'ın Türkiye ile ilişkilerine çok önem verdiğini belirten Rahimi, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda 5 bakanla Türkiye'ye geldiğini ve bakanlarının Türkiye'deki ilgili bakanlarla görüşme yapacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül de Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkilerin her alanda gelişmesinden memnun olduklarını dile getirerek, bazı alanlarda gerçekten hızlı gelişmeler yaşandığını, 30 milyar dolar hedefine ulaşılabileceğini belirtti. Gül, iki komşu ülkenin sık temas ve istişarelerde bulunmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı. -GÜL-ALİYEV GÖRÜŞMESİ- Cumhurbaşkanı Gül ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Çırağan Sarayı'nda yaptığı görüşmede ise Gül'ün Azerbaycan'a yaptığı son ziyaretle ilgili anılar ve anekdotlar dile getirildi. Görüşmede Aliyev, Gül'ün son ziyaretinde Şeki ve Zagatala'ya gittiğini hatırlatarak, Gül'ün bu sayede Azerbaycan'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı. Gül de bunun üzerine bir sonraki gelişinde Azerbaycan'ın başka bir bölgesine gideceğini söyledi. Aliyev, geçen ay Azerbaycan'a yaptığı son ziyaretinde Gül'ü kendi kullandığı makam aracıyla gezdirmişti.