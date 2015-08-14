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Politika

Gül, AKP'nin 14'üncü yılını kutladı

'AK Parti'nin kuruluşundaki değerler, idealler ve vizyon ışığında ülkemize daha çok hizmetler edeceğine inanıyorum'

14 Ağustos 2015 22:57

AKP kurucuları arasında yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından AK Parti'nin 14'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Gül, erdemliler hareketi olarak başlayan AK Parti'nin, kardeşlik, istişare, samimiyet ve vefa değerleri temelinde millete hizmet aşkıyla kurulduğunu, partinin kuruluşundaki değerler, idealler ve vizyon ışığında Türkiye'ye daha çok hizmet edeceğine inandığını belirtti.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, kurucusu olmaktan gurur duyduğu AK Parti'nin 14'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Abdullah Gül, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin bugünlere gelmesinde emeği geçen dava arkadaşlarıma, üyelerimize, destekleyen vatandaşlara ve aziz milletimize teşekkür ederim. Erdemliler hareketi olarak başlayan AK Parti, kardeşlik, istişare, samimiyet ve vefa değerleri temelinde millete hizmet aşkıyla kurulmuştur. AK Parti'nin kuruluşundaki değerler, idealler ve vizyon ışığında ülkemize daha çok hizmetler edeceğine inanıyorum."

 

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