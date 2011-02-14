-GÜL, AHMEDİNEJAD TARAFINDAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI TAHRAN (A.A) - 14.02.2011 - Hakan Der - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yer darlığı nedeniyle Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törende iki ülkenin ulusal marşları çalındı. Daha sonra, Cumhurbaşkanı Gül, tören kıtasını denetledi. Törene, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İranlı bakanlar da katıldı. Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Gül ve Ahmedinejad heyetlerarası görüşmelere de başkanlık edecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.