T24 LogoT24 Logo
Politika

GÜL, AHMEDİNEJAD TARAFINDAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI TAHRAN (A.A)

14 Şubat 2011 11:20

-GÜL, AHMEDİNEJAD TARAFINDAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI TAHRAN (A.A) - 14.02.2011 - Hakan Der - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yer darlığı nedeniyle Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törende iki ülkenin ulusal marşları çalındı.  Daha sonra, Cumhurbaşkanı Gül, tören kıtasını denetledi. Törene, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İranlı bakanlar da katıldı.  Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Gül ve Ahmedinejad heyetlerarası görüşmelere de başkanlık edecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24