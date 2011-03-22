-GÜL, AFRİKA TURUNA ÇIKICAK ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 23–26 Mart 2011 tarihleri arasında Gana ve Gabon'a resmi ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 23–24 Mart 2011 tarihlerindeki Gana ziyareti çerçevesinde, Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak, ayrıca Türkiye'nin Akra Büyükelçiliği hizmet binasının resmi açılışını yapacak. Gana ve Gabon'a ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak bu ziyaretlerin, tarihi önem taşıdığına dikkati çekilen açıklamada, ziyaretlerin, Türkiye'nin Afrika'nın iki önemli ülkesiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerine ivme kazandırılması ve yeni işbirliği alanları oluşturulmasının yanı sıra çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlayacağı kaydedildi. Açıklamada, ''Ziyaretler vesilesiyle imzalanması öngörülen anlaşmalar sayesinde, Gana ve Gabon ile ikili ilişkilerimizin hukuki altyapısının oluşturulması yönünde önemli adımlar da atılacaktır'' denildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün, 24 Mart 2011 Perşembe akşamı Gabon'a geçeceği belirtilen açıklamada, 25 Mart 2011 Cuma günü Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacağı ifade edildi. Gül'ün, ayrıca Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafından Gana ve Gabon'da düzenlenecek İş Forumları'na hitap edeceği bildirilen açıklamada, ''Söz konusu ziyaretler, Afrika'ya açılım politikamız çerçevesinde kıta ülkeleri ile ilişkilerimizin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yönündeki irademizin yeni bir tezahürünü oluşturmaktadır'' denildi.